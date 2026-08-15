Клуб на бивш играч на Левски иска и голямата звезда на "сините"

Трансферната дейност на "Герена" продължава на пълни обороти. До момента ръководството на Левски привлече шест нови попълнения, докато шестима напуснаха клуба. Една от най-горещите теми около "сините" е бъдещето на голямата звезда Кристиан Макун. Бранителят предизвика интереса на редица клубове със силното си представяне и се смята, че е въпрос на време да поеме към следващото предизвикателство в кариерата си.

Интересът към Макун продължава да расте

Клубове от Турция и Гърция следят изкъсо ситуацията около венецуелеца. Предполага се, че Левски ще го задържи до изиграването на решителния плейоф в Шампионска лига, след което ще го продаде. "Сините" ще се изправят срещу АЕК Атина на 18 и 26 август в битка за място в групите на "турнира на богатите". Докато бъдещето на Макун продължава да бъде на дневен ред на "Герена", още един клуб се включи към списъка със заинтересованите.

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Гръцки гранд се включи в надпреварата за Макун

Според информация на гръцкото издание "Gazzetta", венецуелският защитник се е превърнал в трансферна цел на местния Арис Солун. Медията от южната ни съседка твърди, че клубът води преговори с играча и затова той не е участвал в срещите с Кайрат. В информацията се сочи още, че самият Макун е склонен да премине в Солун. Гръцкият гранд се опитва да се подсили в защита, тъй като изпитва сериозни затруднения в тази област. Преди дни от Арис обявиха трансфера на бившия десен бек на Левски - Жереми Петрис.

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