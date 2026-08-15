Без спекула с цените за Евровизия 2027: България се готви да покаже Черноморието на целия свят

При наличието на стотици хиляди легла и огромни възможности някои хора се опитват да спечелят от спекула, но уверявам, че цените ще са добри. Ние имаме изключително широк избор за настаняване. Това увери министърът на туризма Илин Димитров в ефира на Нова телевизия относно домакинството на Бургас на Евровизия 2027. Той отбеляза, че регионът около Бургас разполага с голяма леглова база, включително множество четири- и петзвездни хотели.

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Основен проблем според него може да се окаже транспортната свързаност. "Ще има проблеми с транспорта, затова сме започнали вече преговори и проекти", каза Димитров. По думите му вече се работи активно по транспортната и въздушната свързаност. Министерството води разговори с големи авиокомпании, които пускат нови линии, с цел те да бъдат запазени и след Евровизия.

"Смятам, че Варна трябваше да бъде домакин на Евровизия 2027, но изборът на Бургас също дава огромна възможност за популяризиране на българското Черноморие", каза той и уточни, че не е участвал в избора на града домакин.

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По думите му обаче решението трябва да бъде използвано максимално добре за развитието на туризма у нас. "От самото начало се надявах да е Варна, но в момента имаме възможност да покажем Черноморието на целия свят. Това ще бъде най-доброто начало на туристическия сезон", посочи министърът.

Министерството на туризма подготвя и широка програма от събития в страната. Очаква се да бъдат организирани над 100 активности, свързани с популяризирането на България. "Най-важното е да покажем България в най-добрата ни светлина и да отправим позитивни послания", заяви министърът.

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По думите му организаторите са отчели като грешка прекаленото съсредоточаване на събитията само във Виена. "Ние ще се поучим от тази грешка и ще организираме събития и в Пловдив, Варна, София и Бургас", обясни Димитров.