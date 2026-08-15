С 800 км/ч: Китайски влак счупи световния рекорд (ВИДЕО)

Китайски влак с магнитна левитация (маглев) успя да изстреля технологията до нови измерения, регистрирайки зашеметяващите 800 километра в час. Най-впечатляващото в постижението не е само крайната скорост, а времето, за което тя е постигната – едва 5,3 секунди. Това е първият случай, в който влак на магнитна възглавница достига такава скорост.

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При скорост от 800 км/ч наземният транспорт вече официално навлиза в територията на пътническите реактивни самолети, чиято крейсерска скорост обикновено се движи в същия диапазон.

🚄 Chinese maglev train sets a world record — hitting 800 km/h in just 5.3 seconds



It is the first time a maglev train has reached such a speed. At 800 km/h, it’s already approaching the cruising speed of a passenger jet. pic.twitter.com/DrKSyrQHLY — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2026

Технологията

Вместо да се движат по традиционни стоманени релси със съпротивление и триене, маглев влаковете „плуват“ върху въздушна възглавница благодарение на мощни магнитни полета. Това позволява елиминирането на механичното триене и постигането на екстремни ускорения, които доскоро бяха запазена територия единствено за авиацията и военните ракети.

С постигането на този резултат Китай отново демонстрира безупречен лидерство в развитието на свръхбързата инфраструктура.