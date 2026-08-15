"Титлата е цел №1! ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа"

Българският гранд ЦСКА продължава приказката си в Европа. "Армейците" ще играят решителен плейоф за влизане в груповата фаза на Лига Европа. Техен съперник ще бъде отборът на ОФИ Крит. В предните три кръга тимът на Христо Янев преодоля Дери Сити, Карабах и Макаби Тел Авив. По този начин столичани си осигуриха участие в основата фаза на Лигата на конференциите, ако се препънат на последната крачка във втория по сила европейски турнир.

"ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа"

Имайки предвид, че "армейците" не участваха в евротурнирите през последните два сезона, настоящото им представяне се смята за огромен успех. Легендата на ЦСКА Стойчо Младенов дори го определи като първа стъпка към връщане на идентичността в Европа. Бившият играч и треньор на "червените" даде специално интервю пред "Тема Спорт", в което коментира представянето на тима, предстоящите срещи с ОФИ Крит и основната задача за сезона. Той е категоричен, че българският гранд ще има предимство тъй като гръцкият шампионат все още не е започнал и заяви, че цел №1 пред ЦСКА е титлата.

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"ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа. Историята, която сме я писали, доказва това. ДНК-то на ЦСКА е от голямо значение. Всички, които са минали през "Армията" през годините, са родени за това нещо - да постигат шампионски титли и големи мачове в Европа. За да вдигаме имиджа и авторитета на българския футбол. Титлата е задача номер едно и към това трябва да се стремим и да постигнем този сезон. Защото след титлата идват и други възможности с Шампионската лига. А мачовете, които си осигурихме в Европа до края на годината, са бонус, сладък десерт. ЦСКА обаче трябва да се стреми към основното ястие - титлата. Още повече че ще се върнем в нашия дом, на новия стадион. Защото там сме най-силни", заяви Младенов пред "Тема Спорт".

"Важен е крайният резултат, а той е, че ЦСКА се класира за плейофите в Лига Европа. Целта на този етап е постигната - мачове на международната сцена до края на годината. Абсурд е да е имало подценяване за реванша с оглед резултата от първия мач. Радвам се, че успяхме да продължим в Лига Европа, не напразно ни наричат "убийци на шампиони". Стремим се към връщане на идентичността, която имаме в Европа. Успоредно с това шампионската титла е цел номер едно. Това е било задача на всеки един ръководител и треньор на ЦСКА, откакто клубът съществува. И се радвам, че най-после се обяви гласно, и се надявам, че този път ще го постигнем", каза още той.

Предимството на ЦСКА в предстоящия сблъсък с ОФИ Крит:

Младенов смята, че ОФИ Крит още няма игрови ритъм, което ще се окаже в плюс за "армейците": "Това, че гръцкото първенство все още не е започнало, дава предимство на ЦСКА. Знаем колко важен е игровият ритъм, за да се влезе в нужната форма. В това отношение ОФИ са изостанали и трябва да се възползваме, след като сме стигнали дотук. Трябва да направим всичко възможно да отстраним гърците. Най-хубавото е, че до края на годината ще има европейски вечери на новия стадион."

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