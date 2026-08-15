РИОСВ откри огромни количества отпадъци в нарушение в столичния завод

Огромни количества отпадъци са съхранявани в нарушение на изискванията на територията на "Столичното предприятие за третиране на отпадъци" към Столична община. Това е установила проверка на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София. Въпреки многократните проверки, предписанията и административно-наказателните действия, условията на комплексното разрешително не се изпълняват, съобщават от районната инспекция.

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На 14 август тази година инспекцията е извършила проверка по последващ контрол на дадени задължителни за изпълнение предписания като отново са били установени нарушения на условията в комплексното разрешително, сред които съхраняване на произведено RDF гориво на открито извън определените за тази цел места. Нарушението е било предмет на предходни проверки и предписания, но въпреки предприетите до момента контролни действия, практиката продължава, посочват от РИОСВ-София.

Повторно е констатирано и неизпълнение на нормативното изискване за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение на Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община – площадка „Садината“. И в този случай изискването вече е било предмет на дадени от РИОСВ – София предписания, се подчертава в информацията.

Като се отбелязва, че за тези нарушения операторът вече е бил проверяван и е получавал конкретни указания за отстраняване, въпреки това несъответствията са факт и това е в нарушение на предписанията и условията в комплексното разрешително. Затова РИОСВ – София е предприела административно-наказателни действия и е издала задължителни предписания с постоянен срок - Столична община да преустанови съхраняването на отпадъци извън границите на Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на площадка „Садината“, когато това не е разрешено съгласно действащото комплексно разрешително. Също и СО да изпълнява стриктно изискването за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение.

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Извънредната проверка е част от последователния и засилен контрол върху дейността на предприятието, посочват от РИОСВ. Само през 2025 г. инспекцията е извършила 10 проверки на интегрираната система за третиране на отпадъци на Столичната община и е съставила 12 акта за установяване на административни нарушения, като при всяко от тях са предприемани предвидените в закона мерки – налагане на имуществени санкции. Наложените санкции на Столична община за нарушенията в СПТО за 2025 г. са в размер на 78 738,95 евро.