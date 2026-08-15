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Задържаха мъж за опит за блудство с 15-годишно момче

15 август 2026, 11:22 часа 725 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Задържаха мъж за опит за блудство с 15-годишно момче

52-годишен мъж е задържан за опит за извършване на блудствени действия с непълнолетен, съобщиха от районната прокуратура в Стара Загора, която  ръководи разследването. Според първоначалната информация в началото на месеца заподозреният влетял в контакт с 15-годишно момче през интернет платформа и мобилно приложение. Двамата си уговорели среща в района на железопътната гара в града.

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Престъплението е било предотвратено благодарение на бързата реакция на приятели на момчето. Когато те се приближили към мястото на срещата, мъжът се паникьосал и избягал, а едно от децата незабавно подало сигнал на спешния телефон 112, съобщи БНТ.

Извършителят е задържан от органите на реда за срок до 24 часа, а работата по изясняване на всички обстоятелства около случая продължава.

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Блудство арест малолетен
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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