Учени разкриха как се е образувал вулканът Етна

Вулканът Етна, разположен в Сицилия, е най-активният вулкан в Европа. Няма съществуващ геоложки модел, който да обяснява напълно как се е образувал, но учените вече хвърлят светлина върху тези механизми, пише Phys.org.

Образуването на вулкана Етна

Отбелязва се, че учени от Университета в Лозана, в сътрудничество с Анна Роза Корсаро, изследовател от Националния институт по геофизика и вулканология в Катания, са провели проучване, което има за цел да разкрие повече информация за това как се е образувала Етна.

В публикацията се отбелязва, че вулканът Етна е на над 500 000 години, издига се на 3000 метра над морското равнище на източния бряг на Сицилия и изригва няколко пъти годишно. Този вулкан е едновременно най-активният и един от най-внимателно наблюдаваните в света.

Вулканите се образуват, когато част от земната мантия се разтопи в магма, издигне се на повърхността и се втвърди. Досега се смяташе, че вулканите се образуват чрез три основни механизма:

На границата между две тектонични плочи, където тяхното разделяне позволява на мантийния материал да се издигне и разтопи, създавайки океанското дъно.

В зоните на субдукция, където една плоча се потапя под друга, водата, отнесена от потъващата плоча, понижава температурата на топене на мантията, често генерирайки експлозивни вулкани като планината Фуджи в Япония.

В средата на тектоничните плочи, когато необичайно горещ мантиен материал се издига (феномен, известен като „гореща точка“), се образуват океански острови като Хавай или Реюнион.

Етна обаче не попада в нито една от тези категории. Намира се близо до зона на субдукция и химичният му състав наподобява този на горещи вулкани, въпреки че наблизо няма горещи точки.

Проучването показва, че за разлика от типичните вулкани, където магмата се генерира малко преди изригване, Етна се подхранва от малки количества магма, които вече се намират в горната мантия. Тази магма се пренася спорадично на повърхността чрез сложни тектонични движения, произтичащи от сблъсъка на Африканската и Евразийската плоча.

Следователно, сицилианският вулкан може да принадлежи към малко известна четвърта категория вулкани: така наречените вулкани „petit-spot“, описани за първи път през 2006 г. от японски геолози. Тези малки подводни вулкани предоставят убедителни доказателства за съществуването на магмени джобове в горната мантия на Земята.

Това откритие отваря нови перспективи за разбиране на това как могат да се образуват други вулканични системи по света.

