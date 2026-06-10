15 години битка за климата - защото кой, ако не самите ние: "Грийнпийс" - България с вдъхновяваща изложба

На 10 юни 2026 г. от 19:00 часа в пространството „Галерия на открито“ на площада до НДК пред „Кино Кабана“ ще бъде открита фотографската изложба „Активизъм и защита на природата“, организирана от „Грийнпийс“ – България с подкрепата на Столична община. Експозицията може да бъде разгледана до 24 юни. Изложбата събира едни от най-въздействащите и визуално запомнящи се кадри от кампании и акции на организацията през последните 15 години.

Сред тях са снимки от акции на височина, протести по суша и вода, моменти на солидарност и доброволчество. На фокус е ролята на гражданската активност за отстояване на правото на чиста и здравословна околна среда. В свят, изправен пред климатична криза, замърсяване и загуба на природни ресурси, фотографиите напомнят, че промените рядко се случват сами – зад тях стоят хора, които избират да действат.

Още: "Не замърсяваме": Официални данни опровергаха ТЕЦ "Бобов дол" на фона на пушек и протести

"Обществени промени се случват, когато някой избира да действа"

„Когато говорим за активизъм, всъщност говорим за хора, които отказват да приемат, че замърсяването, унищожаването на природата или бездействието са неизбежни. Говорим за граждани, които защитават правото на чист въздух, чиста вода и здравословна среда за всички. Тази изложба е разказ за това, че обществени промени се случват, когато някой избира да действа. През годините сме виждали как гражданският натиск може да води до реални промени – спиране на проекти за нови въглищни мини, изобличаване на хронични замърсители, развитие на първите енергийни общности в България. Вярваме, че активизмът е необходима част от едно активно и демократично общество, защото дава на хората възможност да бъдат двигател на промяната“, казва Меглена Антонова, директор на „Грийнпийс“ – България.

Снимка: "Грийнпийс" - България

Още: "Борисов 3" е спасил най-голямата въглищна централа "против законите": Екоорганизации обърнаха делото за "Марица изток 2"

Създадена по повод 15 години от основаването на „Грийнпийс“ – България, изложбата представя едни от най-запомнящите се моменти от природозащитния активизъм у нас. Кадрите проследяват акции и кампании, които през годините са помогнали важни обществени и екологични теми да достигнат до дневния ред, и отправят въпрос към посетителите: какво място имат гражданите в защитата на правото на чиста и здравословна околна среда?

Откриване: 10 юни 2026 г., 19:00 ч.

Период на изложбата: 10-24 юни 2026 г.

Място: Изложбено пространство на Столична община „Галерия на открито“, площадът до НДК пред „Кино Кабана“, София

Още: Какво дишаме? Разкриха до 18 пъти по-високо замърсяване от ТЕЦ "Бобов дол" спрямо това, което виждаме