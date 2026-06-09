Защитаваме Албания, мислим за България. Защо е важно да се спаси Вьоса-Нарта (ВИДЕО)

На 8 юни 2026 г. в София пред посолството на Албания се проведе протест в защита на местността Вьоса-Нарта - място, което съчетава лагуна, море, река, гори, пясъчни дюни и влажни зони. Дом е на над 34 000 зимуващи водолюбиви птици, включително фламинго и пеликани, както и на десетки застрашени видове растения и животни. Районът е признат за ключова територия за биоразнообразието и е под специална защита заради изключителната си екологична стойност.

Иванка Тръмп, върви си вкъщи: Протести в Албания заради дъщерята и зетя на милиардера президент

Снимка: iStock

Заплахата

Днес Вьоса-Нарта е изправена пред сериозна заплаха от мащабен луксозен туристически проект в района Пише Поро–Нарта. Проектът стана възможен след законодателни промени, които позволяват изграждане на туристически комплекси висока категория в защитените територии. Но въпросът не е само екологичен. Проектът е свързан с международни инвеститори, сред които Джаред Къшнър, съпруг на Иванка Тръмп (дъщеря на американския президент Доналд Тръмп), както и катарски бизнесмени.

Проектът на зетя на Тръмп в Албания е "благословия": Албанците не са съгласни с Еди Рама и са по улиците (ВИДЕО)

Снимка: Getty images

Същевременно около инвестицията остават редица въпроси относно структурата на собствеността, участието на дружества с офшорни връзки, анонимни крайни собственици и земи, обект на дългогодишни съдебни спорове и оспорвани имотни права. Тези обстоятелства пораждат основателни обществени въпроси за прозрачността на проекта, защитата на обществения интерес и бъдещето на едно от последните диви крайбрежия на Адриатика.

И България се вдига на протест срещу строителните амбиции на сем. Тръмп

Защитата

"В момента сме тук в подкрепа на стотиците хиляди албански граждани, които се обявиха в защита на тяхната природа и срещу корупцията в държавата. През последните седмици, тъй като през последните седмици започнаха строежите в една от най-ценните природни територии по Средиземноморието от фирма, свързана със семейството на Тръмп. Оказа се, че нямат никакво разрешение и всичко това се случва заради бездействието на Европейската комисия спрямо Албания в последните две години, като им позволи да променят Закона на защитените територии и въпреки това продължават да са напред в процедурата за членство в ЕС.", обясни за Actualno.com Андрей Ралев от Сдружение за вида природа "Балкани".

Снимка: Actualno.com

Докъде стига човешкият боклук: Птици използват стъкло и тел, за да привличат партньори (ВИДЕО)

Според него "това, което трябва да се направи, освен да подкрепяме протестите на албанците и самите албанци да продължат да протестират, докато не се промени този закон, който разрешава застрояването на защитените територии, да се оказва натиск върху ЕК да защитава природата, независимо дали е страните-членки или за държавите, кандидатстващи за членство в ЕС."

Трагедия на албанското крайбрежие: Силни вълни отнесоха двама туристи

Защо е важно да сме съпричастни

Ралев обясни важността от проявата на съпричастност към Албания: "Защото, както при нас бяха борбите за Натура 2000 преди 20 години, когато влизахме в ЕС, сега същото го виждаме в страните, които кандидатстват. Искат възможно най-бързо да застроят всичко, което имат като природа, за да могат след това да променят законите. Също така е много важно да протестираме, защото с новото правителство в България не е ясно дали и тук няма да тръгнат да променят законите за защита на природата. В момента има предложение за промяна в Закона за биологичното разнообразие в България.

Снимка: Actualno.com

Природата в Гърция е сърдита: Земетресение, а след това чакат буря (ВИДЕО)

Не е ясно накъде ще тръгнат нещата. Искаме да покажем, че сме съпричастни към албанците, към природата на Балканите и след какво се случва и в България. Обединяваме се от всички държави в защита на природата." Символът на протестите е розовото фламинго, защото лагуната, която се застроява е едно от най-важните местообитания на фламингото, където всяка година зимуват няколко десетки хиляди птици. След застрояването птиците и другите диви обитатели няма да имат място за живеене.

Снимка: Getty images

"Албания е новата Палестина": Страната е взривена от протести срещу мега проекта на зетя на Тръмп (ВИДЕО)

Гласът на младите

"Природата се преражда, тя е кръговратът на живота и животните, като и хората, не могат без нея. Ако се застрои - самата природа се губи, а тя е жизненоважна и за хората и животните и после не може да се прероди и да създаде нови местообитания. Аз съм ходил там и е много красиво, това е райско и обожествено място, толкова е диво. Ако продължи застрояването една уникална част от европейската природа ще загине и това ще повлия негативно като цяло", каза 13-годишен участник в протеста.

Невидимите жертви: Как войната в Украйна погубва дивия живот

Всеки случай е важен

"От гледна точка на способността на Европа да защитава природата, всеки такъв случай е важен, защото това е Европа, това е изключително красива, невероятна европейска природа, в България също имаме няколко такива места. Цялата екосистема в района трябва да бъде обявена за природен парк и тогава ще развие много повече туризъм и много повече хора ще привлече, ако бъде запазена, а хотелите бъдат извън това място, отколкото да отиде някой егоцентрик, който не се интересува от нищо друго, освен от себе си и построи един петзвезднен хотел точно на брега. Това е възможно най-лошото решение, както от гледна точка на туризма, така и от гледна точка за природата", коментира и Андрей Ковачев от "Зелено движение".

Още: "Албания не е за продан" и "Не искаме като Дубай" срещу "доплувалите и пленени" от острова с планиран мега комплекс сем. Тръмп (ВИДЕО)

"Много е тъжно да гледаме как клиентелизмът се опитва да победи законите, защото законите са ясни - там не може да се строи! Европейското законодателство е ясно, ЕК го каза - вие искате влезете в ЕС, искате да се затворите очите за околната среда", допълни още той.

Учен: Светът е на прага природата да реши дали има нужда от хора

Снимка: Actualno.com

Подкрепа от цял свят

На протеста в София присъстваха и много граждани от други държави - Италия, Гърция, Унгария и дори Венецуела. Унгарецът Ищван Буш обясни, че обожава природата и често я рисува "Много често казват, че този остров няма жители. Това не е вярно. Птиците живеят, тюлените. Природата живее там от милиони години". Ванеса Санчес от Венецуела също бе сред протестиращите и обясни своето присъствие: "Подкрепям такива каузи, които се опитват да спрат правителствената корупция и атаките срещу природата и защитените територии, които се случват не само в Албания, България и Балканите, атаки има навсякъде – в Съединените щати при Тръмп или при правителства като това във Венецуела, откъдето съм аз".

Шестото масово измиране на дивата природа се ускорява - то е по-бързо дори от изчезването на динозаврите