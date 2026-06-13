Адска жега ще удари света: Кога да очакваме рекордни температури

Климатолози предупреждават, че Ел Ниньо скоро може да предизвика екстремни метеорологични явления, изправяйки човечеството пред невероятни горещини. Световната метеорологична организация (СМО) заяви, че вероятността от развитие на Ел Ниньо, затоплящо явление, между юни и август е 80%. Според учените това значително ще увеличи риска от екстремни метеорологични явления, съобщава Science Alert.

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Явлението влияе и върху глобалната температура и моделите на валежите. Според Световната метеорологична организация (СМО) в Тихия океан вече се наблюдава ясна промяна към условията на Ел Ниньо.

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Ел Ниньо е естествено климатично явление, което повишава повърхностните температури в централната и източната екваториална част на Тихия океан и причинява глобални промени във вятъра, налягането и валежите. Обикновено Ел Ниньо се появява на всеки 2-7 години и продължава приблизително 9-12 месеца. Следва противоположното явление - по-хладната Ла Ниня, с неутрални условия, наблюдавани между тях.

Статистиката показва, че вероятността за възникване на Ел Ниньо между юни и август е приблизително 80%, а през ноември е приблизително 90% или по-висока. Освен това, климатичните модели предполагат, че тазгодишното Ел Ниньо вероятно ще бъде умерено и евентуално силно.

Очаква се началото на Ел Ниньо да бъде белязано от проливни дъждове, както и от повишен риск от горещи вълни, както на сушата, така и в океана. Изследователите също така отбелязват, че дори умереното Ел Ниньо увеличава вероятността от някои екстремни метеорологични и климатични явления.

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Заслужава да се отбележи, че последното явление Ел Ниньо се е случило през 2023 г., което е допринесло за това тази година да бъде най-горещата в историята. Освен това, 2024 г. отбеляза абсолютен максимум, приблизително с 1,55°C над средната стойност от прединдустриалния период 1850-1900 г.

Предишни проучвания също показват, че няма убедителни доказателства, че изменението на климата увеличава честотата или интензивността на явленията Ел Ниньо. Учените обаче признават, че то може да усили свързаните с тях ефекти, тъй като по-топлият океан и атмосфера увеличават наличността на енергия и влага за екстремни метеорологични явления като горещи вълни и обилни валежи.

В резултат на това учените прогнозират, че се очаква температури над нормалните да преобладават почти навсякъде от юни до август в почти всички части на земното кълбо. Това увеличава риска от суши и екстремни горещини.

Настоящото Ел Ниньо, както и предишните, се утежнява от причиненото от човека глобално затопляне и може да доведе до друга рекордно гореща година – вероятно 2027 г. – с природни бедствия, неуспех на реколтата и икономически последици.

Съобщението на NOAA не дойде като изненада: Ел Ниньо и неговата сестра, Ла Ниня (на испански „момче“ и „момиче“), периоди на затопляне и захлаждане в Тихия океан, се редуват, а Ла Ниня приключи по-рано тази година.

Сега температурата на повърхността на Тихия океан в централните и източните тропически части се е повишила с 0,5 градуса по Целзий над средната стойност и именно тази граница американските учени считат за праг за настъпването на Ел Ниньо.

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