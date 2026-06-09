Първият удар на супер Ел Ниньо: В една страна в Южното полукълбо започна лято вместо зима

Зимата започва в Лима, Перу, град в южното полукълбо, дом на над 10 милиона души, между май и юни. Но тази година, вместо очакваното застудяване, лятото се завърна в региона. Миналият уикенд хората отново се стичаха по плажовете, тъй като температурите се повишиха до 27 градуса по Целзий. Според „Вашингтон пост“ , почиващите се наслаждават на плуване в океана, чиято температура се повиши с няколко градуса.

Ел Ниньо вече се усеща в Лима

В Паита, Перу, северно от Лима, температурите на водата се повишиха с впечатляващите 7 градуса по Целзий над средните. Това се дължи на вълна от рекордно високи температури, преминали през дълбокия Тихи океан през последните два месеца и сега достигащи бреговете на страната. Тази вълна е свързана с развиващото се Ел Ниньо, което според последните модели може да се превърне в най-силното в историята.

Ейбрахам Леви, директор на метеорологична консултантска фирма в Перу, определи затоплянето на океана като „невъобразимо явление“ и казва, че перуанците наблюдават ситуацията с голяма загриженост.

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Лима също преживя крайбрежни наводнения миналата неделя. Поради изключително високите температури, морското равнище се повиши, което направи ситуацията опасна.

Прогнозите, публикувани наскоро от Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози (ECMWF), отново сочат по-интензивно явление Ел Ниньо тази година, като средносрочният сценарий предвижда затопляне с 3,5 градуса по Целзий в централната екваториална част на Тихия океан до ноември. Това би счупило рекордите, поставени през 2015 г. и 1877 г., и би оказало значително влияние върху глобалния климат до 2027 г.

Нова информация за климатичния модел, публикувана от ECMWF, разкри редица потенциални въздействия върху цялата планета, тъй като Ел Ниньо се засилва през предстоящия сезон.

Някои от тези потенциални последици включват:

Намалена ураганна активност в Атлантическия океан и възможни суши в Карибите.

Повишена активност на тайфуните и ураганите в Тихия океан, включително близо до Хавай, Гуам и части от Източна Азия.

Необичайно високи летни температури в северозападния, среднозападния, средноатлантическия и югоизточния тихоокеански регион, както и в цяла Европа.

По-сухи от нормалното условия и възможни засушавания е възможно да се развият в части от северна Южна Америка, северно-централна Африка, централна и северна Индия, Индонезия, Австралия и някои острови в южната част на Тихия океан.

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Световната метеорологична организация (СМО) заяви, че вероятността от развитие на Ел Ниньо, затоплящо явление, между юни и август е 80%. Според учените това значително ще увеличи риска от екстремни метеорологични явления, съобщава Science Alert.

Известно е, че условията на Ел Ниньо се развиват, подхранвани от необичайно топлите океански води в тропическия Тихи океан. Освен това, явлението влияе и върху глобалната температура и моделите на валежите. Според Световната метеорологична организация (СМО) в Тихия океан вече се наблюдава ясна промяна към условията на Ел Ниньо.

Ел Ниньо е естествено климатично явление, което повишава повърхностните температури в централната и източната екваториална част на Тихия океан и причинява глобални промени във вятъра, налягането и валежите. Обикновено Ел Ниньо се появява на всеки 2-7 години и продължава приблизително 9-12 месеца. Следва противоположното явление - по-хладната Ла Ниня, с неутрални условия, наблюдавани между тях.

Статистиката показва, че вероятността за възникване на Ел Ниньо между юни и август е приблизително 80%, а през ноември е приблизително 90% или по-висока. Освен това, климатичните модели предполагат, че тазгодишното Ел Ниньо вероятно ще бъде умерено и евентуално силно.

Очаква се началото на Ел Ниньо да бъде белязано от влошаване на засушаването и проливните дъждове, както и от повишен риск от горещи вълни, както на сушата, така и в океана. Изследователите също така отбелязват, че дори умереното Ел Ниньо увеличава вероятността от някои екстремни метеорологични и климатични явления.

Заслужава да се отбележи, че последното явление Ел Ниньо се случи през 2023 г., което е допринесло за това тази година да бъде най-горещата в историята. Освен това, 2024 г. отбеляза абсолютен максимум, приблизително с 1,55°C над средната стойност от прединдустриалния период 1850-1900 г.

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