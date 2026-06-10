Преживяхме втория най-топъл май в историята

С множество счупени температурни рекорди в Европа, светът е преживял втория най-топъл месец май в историята си. Това съобщи европейските климатичен институт "Коперник", цитиран от Франс прес.

Живакът подобри рекорди във Великобритания, Франция, Ирландия и Португалия. Причината е топлинния купол от Северна Африка, който повиши температурите на целия континент.

Необичайно ранната и силна гореща вълна показва колко бързо крайностите в климата стават новата норма, вместо изключение, подчерта Саманта Бърджис от отдела за прогнози на "Коперник".

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Най-горещият май в историята е бил наскоро - през 2024 г., като статистика се води от 1940 г. Средната глобална температура миналия месец е била с 1,42 градуса по Целзий над средната стойност от прединдустриалния период на 19-ти век.

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На места от Тихия океан бяха регистрирани изключително високи температури, тъй като регионът се влияе от Ел Ниньо. Очаква се този метеорологичен модел, който се случва естествено на всеки 2 до 7 години, когато отслабващите пасати позволяват на по-топлите води да се разпространяват в източната част на Тихия океан, да се оформи през следващите месеци и да подхрани по-нататъшни екстремни метеорологични условия по света.

Явленията Ел Ниньо обикновено се свързват с по-високи глобални температури и нарушени модели на валежите, което води до суша в някои региони и обилни дъждове в други.

Екстремните метеорологични условия миналия месец включваха също серизони наводнения в Китай и Турция.

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