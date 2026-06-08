Учени: Горите в Европа крият следи от най-голямата трагедия на континента

Черната смърт е най-голямата демографска и хуманитарна катастрофа в историята на Европа. Само за няколко години епидемията унищожава между 30 и 60% от населението на континента. Дори Втората световна война не се доближава до мащаба на човешките загуби, причинени от Черната смър.

Според Phys.org, скорошно проучване на италиански учени показва, че европейските гори все още носят преки следи от пандемията, бушувала в Европа преди седем века.

Горите на Европа и отпечатъкът на Черната смърт върху тях

Авторите на изследването са изследвали две популации от дъбове, растящи в напълно различни среди: вечнозелен каменен дъб на остров Монтекристо и горун в планините Аспромонте в Южна Италия. Учените са се интересували от възрастта на тези дървета.

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Резултатите разкриват подобна тенденция и в двата региона. Значителна част от дърветата започват да растат в началото на 15 век - само няколко десетилетия след Черната смърт от 1347 г. В публикацията се посочва, че този период съвпада с рязък спад на населението на Европа и следователно с упадък на земеделието, пашата и добива на дървесина.

Водещият автор на изследването, Джанлука Пиовесан, обяснява, че горите са способни да реагират доста бързо на намаленото човешко въздействие.

„Когато човешкият натиск намалее, горските екосистеми могат да се възстановят в рамките на няколко десетилетия“, отбелязва ученият.

На остров Монтекристо процесът на възстановяване е бил особено бърз, докато в планинските райони на Аспромонте е бил по-бавен. Изследователите отдават това на по-деградиралото състояние на горите, по-суровите природни условия и по-дългосрочния антропогенен натиск преди пандемията.

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Друго откритие е дълголетието на средиземноморските дъбове. Някои дървета на Монтекристо, според учените, се оценяват на около 950 години, което ги прави сред най-старите цъфтящи дървета в умерения пояс. В същото време изследването опровергава общоприетото схващане, че най-големите дървета са най-старите: много дървета-рекордери се характеризират с бавен растеж и относително малък размер.

Учените отбелязват, че откритията на изследването са значими не само за изучаване на миналото. Те могат да помогнат за разработването на съвременни стратегии за възстановяване на горите и адаптиране към изменението на климата. Авторите заключават, че намаленият антропогенен натиск може да предизвика мащабни процеси на възстановяване на естествените екосистеми, подобни на тези, случили се преди близо 700 години след една от най-смъртоносните пандемии в човешката история.

Както вече стана ясно, Световната метеорологична организация към ООН предупреждава за висока вероятност от големи бедствия заради Ел Ниньо тази година, което би могло допълнително да повиши глобалните температури и да причини повече топлинни вълни, наводнения и суши в различни региони на света.

Експертите смятат, че настоящото Ел Ниньо може да бъде много силно и дори да постави нови температурни рекорди през 2027 г., въпреки че окончателният му интензитет все още не е определен.

Светът трябва да се подготви за увеличаване на екстремните метеорологични явления и горещите вълни, тъй като тази година може да се развие особено силен метеорологичен модел Ел Ниньо, според Световната метеорологична организация (СМО) към ООН.

Световната метеорологична организация (СМО) заяви, че има 80% вероятност Ел Ниньо, топлата фаза от естествения климатичен цикъл на Тихия океан, да се формира между юни и август, и 90% вероятност това да се случи преди ноември.

Завръщането на Ел Ниньо означава временно покачване на глобалните температури, в допълнение към предизвиканото от човека затопляне. Това явление също така нарушава моделите на валежите в световен мащаб, като обикновено причинява интензивни валежи и наводнения в някои региони и суши в други.

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