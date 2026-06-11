Ледникът " Страшния съд" е на път да загуби последната си естествена спирачка

Ледникът Туейтс в Западна Антарктика, известен като „Страшния съд“, може скоро да загуби последната си естествена спирачка. До това заключение стигнаха учени, наблюдаващи един от най-големите ледници на планетата, според Earth.com.

Какво се случва с ледника Туейтс?

Туейтс играе ключова роля за стабилността на ледения щит на Западна Антарктика. Ако ледникът се срине напълно, глобалното морско равнище може да се повиши с приблизително 65 сантиметра с течение на времето. Този процес обаче би отнел векове, а не години.

Експертите са загрижени предимно за източния леден шелф – плаваща ледена маса на ръба на ледника. Той действа като естествена бариера, забавяйки движението на огромни ледени маси към морето. Според изследователите този шелф бързо се напуква и може да започне да се разпада през следващите години.

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Сателитните наблюдения показват, че пукнатините се разширяват там, където шелфът е задържан от подводен хребет и е свързан с ледника. През последните месеци скоростта на движение на някои участъци се е увеличила значително. След като бъде разкъсан, шелфът вече няма да може да действа като спирачка и няма друга структура наблизо, която да го замести.

Учените отдават тази промяна не само на затоплянето на океана, но и на промените в циркулацията на водата около Антарктида. Топлата солена вода все повече прониква под леда и го ерозира отдолу, ускорявайки отстъплението на ледника.

Експертите подчертават, че Туейтс няма да се срути внезапно. Загубата на задържащия шелф обаче би могла значително да ускори процесите, които вече протичат от няколко десетилетия. От 80-те години на миналия век ледникът губи лед с все по-бързи темпове и неговият ръб се е отдръпнал с приблизително 20 километра.

Изследователите смятат ледения шелф Туейтс за потенциална повратна точка за климата. Срутването на защитния му шелф би било още една стъпка към дългосрочни промени, чиито последици биха могли да засегнат крайбрежните региони по целия свят.

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Междувременно учените разкриха, че десетки земетресения разтърсват ледника. Тан-Сон Фам, сеизмолог в Австралийския национален университет, е регистрирал общо 362 нерегистрирани досега сеизмични събития между 2010 и 2023 г., като повечето от тях са се случили в западната част на Антарктида, където се намират ледниците Туейтс и Пайн Айлънд, друга голяма ледена маса.

Фам разработил алгоритъм за записване на вълнови модели, събрани от сеизмични монитори в Антарктика. Въз основа на тези данни той определил, че 245 от 362-те регистрирани земетресения са възникнали на ледника Туейтс, където той смятал, че са причинени от откъсване на айсберги в океана.

Озоновият метеоролог Александър Полуден съобщи също, че полярните изследователи са регистрирали тревожни промени в Антарктида, свързани с глобалното затопляне. По-конкретно, четири земетресения в пролива Дрейк, вълните от които са достигнали района на украинската станция „Академик Вернадски“, са нетипични.

Освен това, в Антарктида е регистрирана почти пълна липса на нов лед, тъй като океанът не се е охладил достатъчно, за да се образува лед. В резултат на това представителите на животинския свят губят подслон и хранителни източници и са принудени да мигрират на юг.

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