В Африка се образува нов океан - континентът се разпада

Африка бавно се разделя по гигантски разлом, който след милиони години може да се превърне в нов океан между двете големи сухоземни маси, съобщава Newsweek, позовавайки се на нови изследвания.

Разлом в Африка

Разломът преминава през Източноафриканския разлом (ИЗР). Именно тук източната част на континента – Сомалийската плоча, постепенно се отдалечава от по-голямата Нубийска плоча, която формира останалата част от Африка. Този процес е изключително бавен: плочите се изместват само с няколко милиметра годишно. Ще са необходими десетки милиони години, за да се раздели напълно разломът.

На север Нубийската и Сомалийската плочи също се отдалечават от Арабската плоча, образувайки Y-образна разломна система. И трите плочи се сливат в района Афар в Етиопия – така нареченият „троен съединител“. Това е едно от малкото места на Земята, където се срещат три тектонични разрива: Етиопският, Червеноморският и Аденският залив.

Източноафриканският рифт се е образувал през миоцена, преди приблизително 25 милиона години. Той води началото си от Афарската пропаст и се простира на приблизително 3500 километра от Червено море до Мозамбик. Източният му клон преминава през Етиопия и Кения, докато западният му клон се извива от Уганда до Малави.

В района на Афар, отбелязва статията, земната кора вече е значително изтъняла и някои райони се намират под морското равнище. Два ръкава на разлома вече са потопени под Червено море и Аденския залив. Учените прогнозират, че когато долината между тях потъне достатъчно ниско, морската вода ще започне да я запълва, образувайки нов океански басейн. Геофизикът от Технологичния университет на Вирджиния Д. Сара Стампс обяснява:

„Скоростта на разтягане е най-голяма на север, така че там ще видим първо образуването на новия океан.“

Смята се, че плочите се раздалечават със средна скорост от около 7 милиметра (0,28 инча) годишно. Следователно ще са необходими милиони години, за да се появи пълноценен океан. Този бавен процес обаче вече може да засяга човешкия живот поради повишените сеизмични и вулканични рискове.

Какво се случва в недрата на Земята?

Земната кора се състои от 15-20 тектонични плочи, които бавно „плават“ над разтопената мантия. Геолозите отдавна вярват, че под региона Афар се намира мантиен шлейф – колона от горещ материал, издигаща се от дълбините и причиняваща разкъсване на кората.

Проучване, публикувано този месец в Journal of African Earth Sciences, предостави нови данни за магнитната структура на земната кора в региона Афар и механизмите на разпадане на Африка. Анализът на магнитните данни от края на 60-те години на миналия век разкри, че Африка и Арабия са се разделили първо, по една разломна линия след образуването на рифтовете на Червено море и Аденския залив. Африканският рифт се е появил по-късно, вероятно под влиянието на мощен „суперплум“, който е все още активен.

Друго проучване, публикувано през юни в Nature Geoscience, предполага, че процесът на разцепване може да бъде причинен от своеобразни „импулси“ от разтопена скала, които се издигат от дълбините на Земята.

„Открихме, че мантията под Афар не е еднородна или стабилна – тя пулсира и тези пулсации имат различни химични свойства“, каза водещият автор на изследването, геологът Ема Уотс.

Тези възходящи течения от частично разтопена мантия се насочват от плочи, които се разминават отгоре, казва тя.

„Това е важно за разбирането на взаимодействията между вътрешността на Земята и нейната повърхност“, добави тя.

