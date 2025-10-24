Войната в Украйна:

InterContinental Sofia затвърди лидерската си позиция

24 октомври 2025, 09:33 часа 810 прочитания 0 коментара
Гранприто „Водещ хотел на България 2025“ отиде при тях за седми пореден път 

Петзвездният InterContinental Sofia затвърди водещата си позиция, печелейки за седма поредна година най-престижното отличие в индустрията – „Водещ хотел на България“ (Bulgaria's Leading Hotel) за 2025 г. Наградата идва от Световните туристически награди (World Travel Awards, WTA), считани за „Оскарите“ в сектора на туризма и гостоприемството.

Хотелът, който е водещ представител на луксозния бранд InterContinental® Hotels & Resorts в България, продължава да демонстрира устойчивост и безкомпромисно качество в най-високия сегмент. С тази седма поредна победа InterContinental Sofia се утвърждава като безспорен еталон за луксозно гостоприемство в столицата. Церемонията по награждаването за 2025 г. се състоя в Сардиния, Италия.

„Признанието, което получаваме за седма поредна година, е не просто повод за гордост, то е доказателство за устойчивостта на нашия бизнес модел и безкомпромисния фокус върху качеството“, коментира генералният мениджър на хотела Абубак Ену. „В един изключително динамичен пазар, нашият екип успява не просто да запази, а да надгради стандартите на луксозното гостоприемство. Този приз е признание за всеки един член на екипа на InterContinental Sofia, който ежедневно допринася за изключителното преживяване на нашите гости. Продължаваме да инвестираме в иновации и услуги, които позиционират както хотела, така и София, като водеща дестинация в региона“, допълни той.

Световните туристически награди са учредени през 1993 г. и са признат еталон за най-високи постижения в туристическия сектор. Победителите се определят чрез гласуване от професионалисти в индустрията и крайни потребители в световен мащаб, което ги превръща в един от най-авторитетните индикатори за качество в индустрията. 

Антон Иванов
