InterContinental Sofia затвърди лидерската си позиция

Гранприто „Водещ хотел на България 2025“ отиде при тях за седми пореден път

Петзвездният InterContinental Sofia затвърди водещата си позиция, печелейки за седма поредна година най-престижното отличие в индустрията – „Водещ хотел на България“ (Bulgaria's Leading Hotel) за 2025 г. Наградата идва от Световните туристически награди (World Travel Awards, WTA), считани за „Оскарите“ в сектора на туризма и гостоприемството.

Хотелът, който е водещ представител на луксозния бранд InterContinental® Hotels & Resorts в България, продължава да демонстрира устойчивост и безкомпромисно качество в най-високия сегмент. С тази седма поредна победа InterContinental Sofia се утвърждава като безспорен еталон за луксозно гостоприемство в столицата. Церемонията по награждаването за 2025 г. се състоя в Сардиния, Италия.

„Признанието, което получаваме за седма поредна година, е не просто повод за гордост, то е доказателство за устойчивостта на нашия бизнес модел и безкомпромисния фокус върху качеството“, коментира генералният мениджър на хотела Абубак Ену. „В един изключително динамичен пазар, нашият екип успява не просто да запази, а да надгради стандартите на луксозното гостоприемство. Този приз е признание за всеки един член на екипа на InterContinental Sofia, който ежедневно допринася за изключителното преживяване на нашите гости. Продължаваме да инвестираме в иновации и услуги, които позиционират както хотела, така и София, като водеща дестинация в региона“, допълни той.

Световните туристически награди са учредени през 1993 г. и са признат еталон за най-високи постижения в туристическия сектор. Победителите се определят чрез гласуване от професионалисти в индустрията и крайни потребители в световен мащаб, което ги превръща в един от най-авторитетните индикатори за качество в индустрията.