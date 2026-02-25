Лайфстайл:

Руски съд глоби Google и Telegram

25 февруари 2026, 16:27 часа
Руски съд наложи глоби на технологичните компании Google, собственост на технологичния конгломерат Alphabet и Telegram за нарушения на националното законодателство на старната, предаде Ройтерс, позовавайки се на ТАСС. Съдът е постановил глоба в размер на 22 милиона рубли (около 288 000 долара) на Google, за разпространение на услуги от типа VPN (които пренасочват трафика на данни) чрез платформата Google Play.

Според руските власти VPN услугите позволяват на потребителите в страната да получават достъп до чуждестранни технологични платформи и съдържание, които са забранени или ограничени в Русия.

Неизпълнение на разпореждане за премахване на съдържание, свързано с алкохол и ЛГБТ тематика

Също така съдът наложи глоба от 7 милиона рубли (около 91 000 долара) на Telegram за неизпълнение на разпореждане за премахване на съдържание, свързано с алкохол и ЛГБТ тематика, определено от властите в Русия като незаконно.

Русия въведе ограничения срещу Telegram, която е широко използвана в страната платформа за публична и частна комуникация, с аргумент, че компанията не премахва съдържание, квалифицирано като „екстремистко“.

Пламен Иванов
