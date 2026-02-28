Най-луксозната компания в света е напуснала Русия: Да, но не - обслужва санкционирани фирми

Френската LVMH - най-голямата компания за луксозни стоки в света - преустанови дейността си в Русия още преди Европейският съюз да наложи първите си санкции в отговор на войната на диктатора Владимир Путин в Украйна. Фирмата затвори бутиците си Louis Vuitton, Dior и Bulgari и впоследствие продаде веригата си за козметика Sephora на загуба, въпреки че тези продукти не бяха обект на ограниченията. Само че LVMH е запазила един много важен оперативен актив в Русия, разкрива Reuters.

Ключов актив остава

Става дума за Grand Hotel Europe в Санкт Петербург, който продължава да функционира и дори да обслужва компании, подложени на санкции.

Хотелът беше собственост на веригата Belmond на LVMH чрез Europe Hotel LLC, изцяло притежавано дъщерно дружество на модния конгломерат. Информация за собствеността продължава да фигурира във финансовите отчети на LVMH, включително в доклада за 2025 г., подаден до френския финансов регулатор, отбелязва Reuters.

Хотелът обаче не е споменаван в други публични документи от началото на войната на Русия в Украйна, а всички знаци и информация, свързани с Belmond и LVMH, са премахнати от сградата.

