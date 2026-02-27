Новата серия Samsung Galaxy S26 вече е достъпна за предварителна поръчка в eMAG

Веднага след световната й премиера eMAG стартира предварителните поръчки на новата серия Samsung Galaxy S26. Клиентите могат да заявят при онлайн ритейлъра Galaxy S26, Galaxy S26+ и флагмана Galaxy S26 Ultra в периода от 25 февруари, 20:00 ч., до 10 март, 23:59 ч., като се възползват от специални предложения, осигуряващи два пъти повече памет на цената на по-ниската конфигурация и спестяване на до 200€ / 391.17 лв. при избрани модели.

Новата серия Galaxy S26 поставя изкуствения интелект в центъра на ежедневието. Устройствата са създадени да работят проактивно и да намаляват стъпките между намерението и действието – от заснемането и редактирането на снимки до организацията на деня.

Най-отличителната иновация е налична при Galaxy S26 Ultra – първият в света вграден Privacy Display. Функцията, ексклузивна за Ultra модела, защитава съдържанието на екрана от странични погледи в градски транспорт, офис или споделено пространство, без да влияе на качеството на картината. Това превръща Galaxy S26 Ultra в най-сигурния Ultra модел досега – защита на ниво пиксел, интегрирана директно в дисплея.

Galaxy AI на новата серия Galaxy S26 надгражда изживяването с функции като Photo Assist, която позволява редактиране на снимки чрез текстово описание – например промяна на осветлението или добавяне на липсващи елементи – и Now Nudge, която предлага интелигентни, контекстуални подсказки в точния момент. Now Brief допълва това с персонализирани напомняния и актуализации през деня, така че потребителят да е информиран и организиран без допълнителни усилия.

Серията се отличава и с усъвършенствана камера, подобрена производителност и оптимизирана батерия за целодневна употреба, като Galaxy S26 Ultra разполага с ново поколение процесор Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy и 5 000 mAh батерия с 60W бързо зареждане до 75% за около 30 минути. Моделът предлага и водеща камера с 200MP сензор, подобрено Nightography Video и още по-стабилно видео заснемане.

Изживяването се допълва от новите Galaxy Buds4. При свързване със серията Galaxy S26 те позволяват гласово активиране на AI асистенти и по-интуитивно управление на обажданията, като осигуряват богат Hi-Fi звук и по-голямо удобство в движение.

Специални предложения при предварителна поръчка в eMAG

В рамките на кампанията за предварителни поръчки от серията S26 клиентите на eMAG получават 512GB място за съхранение на цената на 256GB, а за ъпгрейд от 512GB до 1ТB за Ultra модела е нужно еднократно доплащане в размер на 100€/ 195.60 лв.100€/195,58лв. Офертата е валидна при предварителна поръчка в периода от 25 февруари до 10 март 2026.

Galaxy S26 Ultra (16GB + 1TB) е достъпен със спестяване от 200€ / 391,17 лв., а при останалите модели – Galaxy s26 Ultra (12GB+512GB), Galaxy s26+ (12GB+512GB) и Galaxy s26 (12GB+512GB) – 512GB са на цената на 256GB със спестявания от 200€/391,17 лв.

Клиентите, които изберат Galaxy Buds4 Pro, получават ваучер за 40€ / 78,23 лв., а при Galaxy Buds4 – ваучер за 30€ / 78,23 лв за предварителна поръчка на слушалките.

