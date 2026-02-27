Главболгарстрой представи следващите стъпки в приоритетни енергийни проекти пред Департамента по енергетика на САЩ

Ускореното строителство на Вертикален газов коридор и малки модулни реактори бе отбелязано от американската администрация

Развитието на енергийните проекти в България беше във фокуса на поредица значими срещи в САЩ. Заместник-секретарят по енергетика на САЩ Джеймс Данли и Специалният пратеник на САЩ за глобална енергийна интеграция - Джошуа Волц, бяха домакини на среща с българската делегация, ръководена от министъра на енергетиката Трайчо Трайков, към която се присъединиха представители на ръководството на „Главболгарстрой“.

По време на разговорите американските представители отбелязаха бързия напредък на строителството на стратегически важния Вертикален газов коридор на територията на България. За реализацията на проекта е мобилизиран значителен капацитет от инженери, специализирани работници и механизация, чиито усилия са насочени към изпълнение на участъците от коридора във възможно най-кратки срокове. Очаква се проектът да бъде финализиран до края на 2026 г.

Бъдещето на проекта за малки модулни реактори

Председателят на УС на Главболгарстрой Калин Пешов представи пред заместник-секретаря Данли проекта за изграждане на малки модулни реактори в България, който ще бъде изпълняван от специализираната компания „Блу Бърд Енерджи“.

Той ще се стъпи на технологията на GE Hitachi BWRX 300 – една от най-напредналите технологии в света, която вече се внедрява в строителството на първия реактор от този тип в Онтарио.

Пешов се срещна и с ръководството на полския гигант “Синтос Грийн Енерджи” (SGE), който в момента е ангажиран с внедряването на реактори BWRX-300 в Полша и Централна и Източна Европа. В светлината на намеренията си да създадат съвместно предприятие, което да се ангажира с изграждането на модулните реактори в България, двете компании обсъдиха следващите стъпки в реализиацията на проекта.

Ръководството на полският гигант “Синтос Грийн Енерджи” (SGE) и Пешов (в средата) обсъдиха проекта за малки модулни реактори