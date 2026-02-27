Грандиозен обрат: Netflix се оттегли от сделката с Warner Bros., друга оферта се оказа неустоима

Paramount Skydance в крайна сметка излезе победител в продължилата месеци битка за придобиването на Warner Bros. Discovery, след като на 26 февруари стрийминг гигантът Netflix отказа да повиши офертата си за прочутото холивудско студио. „Винаги сме били дисциплинирани и при цената, необходима за да се изравни с последната оферта на Paramount Skydance, сделката вече не е финансово атрактивна, затова отказваме да изравним офертата на Paramount Skydance“, гласи изявление на компанията.

Netflix потвърди пред Reuters, че се оттегля от наддаването за Warner Bros Discovery. Съветът на Warner Bros. все още трябва да прекрати сделката с Netflix, оповестена през декември 2025 г., и да приеме офертата на Paramount Skydance: Невероятна сделка: Netflix купува HBO Max и Warner Bros.

„След като нашият съвет гласува за приемане на споразумението за сливане с Paramount, това ще създаде огромна стойност за нашите акционери“, заяви в изявление главният изпълнителен директор на Warner Дейвид Заслав. „Ние сме развълнувани от потенциала на обединението на Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery и нямаме търпение да започнем да работим заедно, за да разказваме истории, които трогват света".

Надпреварата: как Paramount се върна в играта?

Снимка: Getty Images

През декември Netflix обяви официално, че ще придобие Warner Bros. (включително неговите филмови и телевизионни студия), HBO Max и HBO. Сделката трябваше да е на обща стойност (включително дългове) от приблизително 82,7 милиарда долара, с капиталова стойност от 72 милиарда долара, съобщиха тогава компаниите. Сделката, одобрена единодушно от съветите на директорите на двата гиганта, се очакваше да бъде финализирана в следващите 12-18 месеца.

Paramount обаче продължи упоритото си преследване на Warner Bros., като стартира мощна кампания, за да отнеме студиото от Netflix. Миналата седмица компанията успя да привлече Warner Bros. обратно на масата за преговори с потенциал за увеличена оферта в брой.

Warner Bros. заяви, че подновената оферта на Paramount от 31 долара на акция е по-добра от офертата на Netflix от 27,75 долара на акция за стрийминг и студийните активи на Warner Bros.

Съветник на Netflix казва, че са препоръчали на стрийминг услугата да се оттегли от наддаването, тъй като сделката вече не е била икономически изгодна. Съизпълнителният директор на Netflix Тед Сарандос намекна, че стрийминг гигантът няма да повиши значително офертата си в интервю за Fox News с Лиз Кламан на 20 февруари, където подчерта, че Netflix са „много дисциплинирани купувачи“.

Съветникът посочва, че Netflix се състезава с милиардер, който е изразил готовност да плати цена за Warner Bros., която стрийминг гигантът счита за неразумна. „Няма смисъл да се играе на котка и мишка с някой, който няма да промени решението си“, заявява източникът пред Reuters, имайки предвид милиардера Лари Елисън - съосновател, изпълнителен председател и главен технологичен директор на Oracle и баща на главния изпълнителен директор на Paramount Дейвид Елисън.

Акциите на Netflix скочиха с повече от 10%, след като компанията отказа да повиши офертата си.

HBO Max ще се обедини с Paramount+, а CNN - със CBS

Сливането на Paramount с Warner Bros. ще обедини две големи холивудски студия, две стрийминг платформи (HBO Max и Paramount+) и две новинарски агенции (CNN и CBS).

Регулаторни проблеми

Семейство Елисън има връзки с президента на САЩ Доналд Тръмп. Все пак офертата вероятно ще бъде подложена на антитръстово разследване във Вашингтон, в чужди държави и щати на САЩ, включително Калифорния.

„Одобрението от федералните регулаторни органи изглежда вероятно, като се има предвид политическата обстановка. Обаче считаме, че е много вероятно някои държавни регулаторни органи – най-вече главният прокурор на Калифорния Роб Бонта – да се опитат да оспорят сделката. Считаме, че има вероятност и европейските регулаторни органи да имат думата“, заявиха анализатори от TD Cowen.

Снимка: Getty Images

Демократът Бонта заяви, че сделката все още не е финализирана. „Тези двама холивудски титани все още не са преминали регулаторната проверка – Калифорнийското министерство на правосъдието води разследване и ние възнамеряваме да бъдем строги в нашата проверка“, добави той.

Щатите имат правото да заведат съдебен иск, за да блокират сделки, макар че Министерството на правосъдието разполага с най-много ресурси за това.

Демократичните сенатори Елизабет Уорън, Бърни Сандърс и Ричард Блументал изразиха опасения, че одобрението на сделката може да бъде опорочено от политически фаворитизъм.

Финансирането на новата сделка

В ревизираната си оферта Paramount увеличи таксата за прекратяване, която ще плати, ако сделката не получи регулаторно одобрение - от 5,8 млрд. долара на 7 млрд. долара. Компанията се съгласи също да покрие таксата от 2,8 млрд. долара, която Warner Bros. ще дължи на Netflix за оттеглянето си от споразумението за сливане.

Ellison Trust се ангажира с 45,7 милиарда долара в капитал, което е увеличение от предишните 43,6 милиарда долара, подкрепено от Лари Елисън, който също се съгласи да предостави допълнителни средства, необходими за удовлетворяване на изискванията за платежоспособност на Paramount.

Финансовите институции Bank of America ⁠Merrill Lynch, Citi и Apollo предоставят 57,5 милиарда долара дългово финансиране, което е увеличение спрямо по-ранния ангажимент от 54 милиарда долара.

