Местни истории, които си струва да споделим: как Shahrayar Premium расте с Wolt

Влизаме в един от обектите на Shahrayar Premium в София в час пик. Момент, когато потокът от хора и поръчки не спира и всяка минута е тест за организацията на заведението. Собственикът Мохамед е тук, в непрекъснато движение, участващ във всяка стъпка от процеса. Поздравява ни набързо и обещава да ни обърне внимание в първия по-спокоен момент. Част от забързания ритъм идва и от онлайн поръчки – канал, който се превръща във все по-важен двигател на растежа за независими ресторанти като Shahrayar Premium.

Наред с клиентите на място, таблетът за онлайн поръчки сигнализира почти непрекъснато, куриери със сините чанти на Wolt влизат и излизат, а в кухнята всичко се случва експедитивно, но без напрежение – добра организация, която не се натрапва, а просто работи. В среда, в която всяка минута закъснение може да струва клиент, тази предвидимост се превръща в конкурентно предимство. И всичко това, примесено с добро настроение и усмивки, което, естествено, прави мястото още по-приятно.

Впечатление прави как има последователност – в продуктите, в опаковането им, в поведението на екипа, в начина, по който се случва всяка поръчка. Shahrayar Premium не е място, което разчита на моментен интерес – личи си, че е изградено с мисъл и амбиция.

Мохамед не започва от нулата, но това не прави пътя му по-лесен – напротив. Той поема работещ обект като семейно наследство, с отговорност, която не допуска застой, а предполага развитие. Баща му идва в България от Сирия и започва бизнеса от нулата – без опит в кулинарията, но със силно чувство за структура, дисциплина и менажиране.

Първият обект на Shahrayar Premium отваря през 2002 г. в Студентски град в София – предприемаческо решение, взето в контекст на ново начало. В тази среда израства Мохамед. Още на осем години започва да помага на баща си: „Виждах колко му е трудно и просто исках да съм полезен“, казва той.

С времето бизнесът се разраства, но не без сътресения. Идват партньорства, които не се задържат, стъпки, които не дават очаквания резултат. В един момент от няколко обекта остава само един – ситуация, която в повечето случаи бележи края на подобни начинания.

Мохамед обаче остава. „Не съм мислил дали да се откажа“, казва той. За него това не е просто бизнес, който може да бъде заменен или затворен, а нещо изградено с усилие и преминало през повече от един етап на оцеляване. И именно затова продължаването му е въпрос на отговорност.

Спомня си един ключов момент. Баща му е сам в обекта, служителите не идват, всичко изглежда обречено. „Бях на 10 години. Казах му: „Ела, ще ти покажа.“ И му показах как се прави дюнер.“ В този момент ролите се обръщат – бащата, който е изградил заведението, се учи от сина си как да го запази.

Дълго време Мохамед мечтае за съвсем различен живот – футбол, спорт. До 2019 г., когато съдбата прави рязък завой. Загубата на баща му, съчетана с тежка травма и три операции, затваря една врата и отваря друга – без предупреждение.

„Тогава разбираш, че нямаш избор. Просто трябва да продължиш.“

От този момент започва истинската история. Всеки ден, от сутрин до вечер. Без почивка, без извинения и с ясна цел – да запази това, което е останало, и да го надгради.

И резултатът не закъснява – клиентите идват, отново и отново.

„Идваха заради храната, но и заради отношението“, казва Мохамед. И именно това се превръща в основата на бранда – не просто продукт, а преживяване.

Той започва да изгражда менюто. Тества, комбинира, развива рецепти. При него подправките не са финален щрих, а отправна точка. „Те дават живот на храната. Това е цяла наука.“ Въпреки увереността, остава изключително самокритичен. „Още съм бебе в това“, казва с усмивка.

Това, което не подлежи на компромис обаче, е качеството. Именно то позиционира Shahrayar Premium като нещо различно в един силно конкурентен пазар.

С времето идва и едно от най-важните осъзнавания – не толкова за самия бизнес, колкото за поведението на хората. Начинът, по който клиентите избират, поръчват и консумират, се променя осезаемо. „Преди идваха, чакаха, взимаха си храната. Сега не искат да чакат“, казва Мохамед. За него това не е тенденция, а факт, с който трябва да се съобразиш, ако искаш да продължиш да растеш.

Така доставките престават да бъдат допълнение към бизнеса и се превръщат във важен канал за развитие. Не като алтернатива на физическата локация, а като нейно продължение. В този контекст партньорството с Wolt идва напълно естествено.

„Познавам Wolt отдавна. Още преди да влязат в България използвах приложението и бях впечатлен от начина, по който работи“, разказва Мохамед. От първия ден на партньорството с водещата платформа за доставки се усеща разлика – скоростта на работа, логистиката, яснотата в процесите, подкрепата. „Това е платформа, създадена с мисъл за бизнеса, нашите нужди и желанието ни да се развиваме“, допълва Мохамед, подчертавайки, че именно този фокус има значение в ежедневната работа.

Shahrayar Premium e един от първите партньори на Wolt в България. За бизнеса това означава не просто повече поръчки, а достъп до нови квартали, по-добро планиране на ресурсите и по-стабилни приходи. Платформата споделя конкретни инструменти за растеж, от маркетинг кампании до решения като Wolt Capital, които дават достъп до гъвкаво финансиране, съобразено с реалните продажби. Освен доставките, Wolt осигурява достъп до данни за клиентското поведение, възможност за участие в национални кампании и промоционални инструменти, които иначе биха изисквали сериозен бюджет.

Мохамед е категоричен – дигиталното присъствие вече не е екстра, а ключов елемент от бизнеса. Видимостта в приложението на Wolt се превръща в пазарна видимост и ставаш част от екосистема, подкрепяща местната икономика.

Важна роля в този процес имат и кампаниите на Wolt, в които Shahrayar Premium участва последователно. „Хората пробват чрез промоция. Разбират качеството. И се връщат.“ Това е логика, която се потвърждава и от практиката – новите клиенти са важни, но тези, които се връщат, изграждат стабилността.

Успоредно с това се развива и самото меню, което се адаптира спрямо обратната връзка от поръчките през платформата. Най-поръчваните предложения – пилешкият дюнер и суджу – не са случайни, а резултат от постоянни подобрения и търсене на по-добър вкус.

В основата на всичко това стои екипът. „Винаги казвам – не работите за мен, работим заедно“, казва Мохамед. За него хората не са просто изпълнители, а част от развитието на бранда. Най-отдадените от тях вижда като бъдещи партньори – естествено продължение на философията, с която самият той е израснал.

Днес Shahrayar Premium има две локации в София и ясна визия за следващата стъпка. Историята на бранда показва как се променя рецептата за успех – вече не е достатъчно да имаш добър продукт и добра локация. Нужно е да бъдеш видим там, където клиентът избира – в дигиталната среда.

С постоянство, ясна стратегия и партньорства като това с Wolt едно малко семейно заведение може да се превърне в устойчив и разпознаваем градски бранд.