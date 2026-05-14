Рюте: Страните от НАТО да отделят по 0,25% от БВП годишно в помощ на Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова съюзниците да отделят 0,25% от БВП за Украйна, стремейки се да облекчи нарастващото напрежение в алианса относно помощта за Киев, съобщава Politico. Отбелязва се, че това предложение, което би могло да освободи десетки милиарди долари допълнителна помощ, вече среща ожесточена съпротива от някои големи членове на НАТО.

Генералният секретар на алианса повдигнал този въпрос на закрита среща на посланиците на НАТО в края на миналия месец. Това е станало в подготовка за предстоящата среща на върха на алианса през юли в Турция. „Рюте и много от нас искат да се уверят, че подкрепата за Украйна е последователна и предвидима“, каза един дипломат от НАТО.

Важно е да се отбележи, че ако съюзниците одобрят тази идея, годишните потоци към Украйна биха могли да се утроят до 143 милиарда долара, въз основа на собствената оценка на алианса за комбинирания БВП на страните от НАТО.

Предложението на Рюте е отчасти в отговор на недоволството на някои столици от ролята им в подпомагането на Киев, която е значително по-голяма от тази на други. Според „Проследяване на подкрепата за Украйна“ на Института в Кил, скандинавските и балтийските страни, Нидерландия и Полша отделят по-висок процент от БВП си за военна помощ за Украйна, отколкото много други съюзници. Килският мозъчен тръст подчерта, че северноевропейските страни допринасят много повече, отколкото би трябвало, докато големите западноевропейски страни допринасят приблизително в съответствие с БВП си, докато Южна Европа „остава малък участник“.

Рюте се стреми да осигури подкрепа за Украйна, като същевременно минимизира разделенията в рамките на алианса. Помощта за Украйна е в хаос, откакто Доналд Тръмп спря почти всяка нова военна помощ, оставяйки европейските страни и други съюзници да понесат основната тежест на помощта за Киев.

Съпротивата на съюзниците

Според дипломати, предложението на Рюте е породило скептицизъм сред някои съюзници, включително Франция и Обединеното кралство, което означава, че е малко вероятно то да бъде приложено в сегашния си вид. Всяка цел на алианса трябва да бъде договорена от всички членове на НАТО.

Идеята за определяне на цел като процент от БВП е само една от няколкото, върху които се работи за постигане на конкретен резултат за Украйна на срещата на върха на 7-8 юли. „В Анкара съюзниците трябва да демонстрират на Украйна, че НАТО я подкрепя в дългосрочен план. Това означава пари, оръжия и политически ангажимент“, каза дипломатът от НАТО.

Отбелязва се, че допълнително усложнение при изчисленията на помощта е фактът, че някои съюзници от НАТО, които са и членове на ЕС, искат техният принос към наскоро одобрения заем от 90 милиарда евро за Украйна – 60 милиарда евро от които ще отидат за военни разходи – да бъде „взет предвид“ във всички бъдещи предложения, с които да се поиска от тях да наберат повече средства за Киев.

Според дипломати, външните министри на алианса вероятно ще обсъдят въпроса на среща следващата седмица в южния шведски град Хелзингборг. Те добавиха, че тази среща може да предостави възможност за оценка на подкрепата за различни мерки. Говорител на НАТО, говорейки от името на организацията, заяви: „Не разкриваме вътрешни дискусии, но подкрепата за Украйна остава приоритет и НАТО ще продължи да се стреми към това в подготовката за срещата на върха и след това.“

