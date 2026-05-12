Sofia Compliance Forum 2026: Алгоритъмът взима решения, но човекът остава носител на отговорността

В ерата на AI човешката преценка остава незаменима, категорични са експертите

За втора поредна година форумът Sofia Complance Forum предостави на професионалната общност в България и региона авторитетна платформа за открит диалог във все по-динамично развиващата се среда на съответствието. Форумът, организиран от Fibank (Първа инвестиционна банка) и PwC България, затвърждава позицията си като ключово събитие за сектора, обединяващо практически ориентирани лекции и обмен на международно ноу-хау.

През тази година събитието постави съответствието във фокуса на личната отговорност и акцентира върху все по-широкото навлизане на изкуствения интелект и автоматизираните системи в бизнес процесите. Сред ключовите теми беше и т.нар. „automation bias“ - тенденцията експертите по съответствие да се доверяват прекомерно на препоръките на алгоритмите. Лекторите подчертаха необходимостта от критично мислене, активен контрол и запазване на водещата роля на човешката преценка при взимането на решения.

„Технологиите и изкуственият интелект не могат да решат всичко. Те безспорно са ценен инструмент, който може да оптимизира процесите и да спести време. Но независимо от развитието на автоматизацията, те не могат да заменят човешката експертиза“, отбеляза Юлиян Михов, ръководител „Форензик услуги“ за Централна и Източна Европа и директор „Бизнес развитие“ за Югоизточна Европа в PwC.

По време на събитието стана ясно, че едно от най-големите предизвикателства през последните години в бранша е постигането едновременно на пълна прозрачност и бързина на системите. От една страна стоят изискванията на регулаторите за 100% „explainability“ (способността на професионалистите да обосноват ясно всяко решение, препоръчано от AI или алгоритъм), а от друга - практическата възможност това да се случи в днешната среда на високоскоростни платежни системи, в която клиентите очакват обработка на трансакциите за по-малко от 5 секунди.

„Напрежението в съвременния платежен сектор е осезаемо: регулаторите изискват пълна обяснимост, проследимост и възможност за проверка, докато пазарът очаква изпълнение в рамките на секунди. Реалното предизвикателство е как технологиите да бъдат използвани за изграждане на структура, която позволява едновременно силен compliance и ефективност в реално време“, коментира Албена Петкова, директор на „Услуги за борба с измамите и AML“ в Борика.

По време на дискусиите експертите бяха категорични, че концепцията human-in-the-loop - при която човекът остава активна част от процеса на вземане, проверка или одобрение на решения, дори когато те са подпомагани от автоматизирани системи - запазва ключовото си значение и в ерата на AI.

„Можете да автоматизирате решенията, но не и отговорността. Нито един инструмент с изкуствен интелект или автоматизация няма да бъде изправен пред съда - човекът е този, който носи отговорност. Затова неговата преценка е от решаващо значение“, коментира Фейзал Ислам, президент на отдел „Regtech“ в Binderr - глобална платформа за автоматизирани проверки на идентичността и инструменти за управление на съответствието.

Миглен Евлогиев, главен директор „Информационна сигурност“ в Evrotrust, обърна внимание на това, че от бизнеса се изисква поемане на технологична отговорност и ясен стратегически подход преди внедряванe на AI. На първо място, той постави акцент върху дефинирането на конкретните нужди и етапа, в който компаниите се намират от гледна точка на технологични иновации. Евлогиев посъветва бизнесът да инвестира във висококачествени и надеждни данни, както и в човешки ресурс, като подчерта, че всяка технологична трансформация трябва да бъде съпроводена от ангажимент на ръководството към екипите за подготовка и повишаване на квалификацията. По думите му, става дума за значима промяна, която изисква готовност, адаптивност и нагласа за развитие, тъй като именно хората стоят в центъра на успешната технологична трансформация и бизнес напредък.

„AI e важен помощник в работата на специалиста по съответствие, но двигателят зад изкуствения интелект остава човешкият потенциал“, обобщи Венера Драчева, директор „Съответствие“ във Fibank – клон Кипър.