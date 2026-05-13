Fibank осъществи най-значимото международно пласиране на българска банка с две емисии облигации на обща стойност от 310 млн. евро

13 май 2026, 18:40 часа
Fibank (Първа инвестиционна банка) успешно пласира на международните капиталови пазари две емисии облигации на обща стойност 310 млн. евро. Това са стратегически сделки, които представляват важен етап в развитието на банката и са най-съществените международни капиталови пласирания, реализирани от българска банка през годините.

Сделките включват емисия облигации в размер на 250 млн. евро, предназначена да отговаря на изискванията за минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (MREL), като емисията беше посрещната от пазара с огромен интерес, а книгата с поръчки беше комфортно презаписана при коефициент на покритие (Bid-to-cover) от 1.5, както и допълнителна емисия от 60 млн. евро, структурирана като хибриден капиталов инструмент.

Пласментът беше реализиран при значителен интерес от страна на международни институционални инвеститори и потвърждава нарастващото доверие на глобалните пазари към Fibank, устойчивостта на нейния бизнес модел и способността ѝ успешно да привлича дългосрочен международен капитал в силно конкурентна пазарна среда.

„Това е стратегически успех за Fibank и ясно признание от международните инвеститори за устойчивото развитие на банката, последователната ни политика и стабилните финансови показатели. Реализирането на подобна по мащаб и структура сделка е силен сигнал за доверието към Fibank и за утвърждаването ѝ като модерна и конкурентоспособна финансова институция на международните капиталови пазари. Този успех е признание към българския банков сектор и показва повишеното доверие към държавата след присъединяването на България към еврозоната“, коментира г-н Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка.

Емисията от 250 млн. евро е структурирана в съответствие с международните регулаторни изисквания за MREL, а емисията от 60 млн. евро е предвидена да бъде призната като хибриден инструмент в капитала на банката от първи ред.

Емисиите се предвижда да бъдат допуснати до търговия на Люксембургската фондова борса – една от водещите международни платформи за дългови инструменти.

Bank of America (BofA) действа като водещ мениджър по емисиите и съдейства за успешното структуриране и пласиране на сделките пред международни институционални инвеститори.

Първа инвестиционна банка е най-голямата банка с български капитал с мажоритарни акционери Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев. Към края на първото тримесечие на 2026 г. банката е на пето място в банковата система по размер на активите с 10.02 млрд. евро. Към 31 март 2026 г. Fibank отчита силни капиталови и ликвидни показатели, надхвърлящи регулаторните изисквания.

Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
