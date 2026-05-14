Американското разузнаване: Китай получава стратегически предимства пред САЩ от войната в Иран

Китай печели стратегически предимства от войната в Иран. Това сочи поверителен доклад на американското разузнаване. Оценката показва, че Пекин се възползва дипломатически, икономически и военно, докато САЩ харчат ресурси в конфликта.

Според документа, Китай е продал оръжия на страни от Персийския залив по време на иранските атаки, като Пекин е помогнал на редица страни да управляват енергийните дефицити, след като Иран затвори Ормузкия проток. Освен това войната е изтощила американските запаси от ракети и отбранителни системи, което поражда притеснения относно готовността за конфликт около Тайван. Според доклада Китай изучава американските военни операции и използва антивоенни послания, за да изобрази САЩ като дестабилизираща сила. Анализаторите смятат, че конфликтът подобрява глобалното влияние на Китай и отслабва позициите на САЩ сред съюзниците, предава Вашингтон Поуст.

Китай обмислял продажбата на оръжия на Иран

Според Ню Йорк Таймс пък, китайски компании са обсъждали тайно продажбата на оръжия на Иран чрез трети страни, за да скрият пратките. Изданието също се позовава на американското разузнаване. Чиновниците не са сигурни дали някакви оръжия са доставени наистина. Американското разузнаване преди това е предполагало, че Китай може да е обмислял изпращането на преносими противовъздушни ракети на Иран. От разузнаването също казват, че Китай вече е помогнал на Иран с разузнаване, сателитна подкрепа и двуцелева технология, използвана за дронове и ракети, предава Ню Йорк Таймс.

За таксите в Ормузкия проток

Същевременно беше съобщено, че Съединените щати и Китай са се споразумели, че нито една страна не трябва да начислява корабоплавателни такси в Ормузкия проток, според Държавния департамент. Проблемът е бил обсъден от държавния секретар на САЩ Марко Рубио и китайския външен министър Ван И преди срещата на върха Тръмп–Си Цзинпин в Пекин, предава Ройтерс.

