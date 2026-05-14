Конгресът на САЩ с поредна стъпка към отпускането на 1,3 милиарда долара помощ за Украйна

Двупартийна инициатива, насочена към осигуряване на гласуване по законопроект, предоставящ нова американска помощ за сигурност на Украйна, е събрала 218 подписа. Мярката вече е насрочена за гласуване от пълната Камара на представителите на САЩ, съобщава The New York Times. Отбелязва се, че законопроектът, внесен от председателя на Комисията по външни работи на Камарата на представителите Грегъри У. Мийкс, остана в застой в продължение на няколко месеца. Поддръжниците на законопроекта се нуждаеха само от един подпис, за да заобиколят ръководството на Камарата на представителите и да осигурят бързо приемане.

Още: Рекордна атака: Русия засипа Украйна с близо 900 дрона за по-малко от денонощие (СНИМКИ и ВИДЕО)

Какъв е шансът законопроектът да мине?

Изданието сподели, че на 13 май към инициативата се е присъединил и представителят на Камарата на представителите Кевин Кийли, независим от Калифорния, който е част от Републиканската група. Журналистите подчертаха, че тази инициатива има малък шанс да бъде приета, предвид широката опозиция от страна на републиканците, включително президента на САЩ Доналд Тръмп. Успехът на петицията обаче показва, че обикновени законодатели изтръгват контрола върху дневния ред на Камарата на представителите от републиканските лидери.

Още: Рюте: Страните от НАТО да отделят по 0,25% от БВП годишно в помощ на Украйна

Изданието отбелязва, че този законопроект предвижда 1,3 милиарда долара помощ за сигурност на Украйна и до 8 милиарда долара допълнителна подкрепа под формата на директни заеми. Той има за цел също така да попълни американските оръжейни запаси, да създаде механизми за финансиране на следвоенното възстановяване и да наложи нови санкции срещу Русия и организациите, подкрепящи военните действия на Москва срещу Украйна.

Кой подписа петицията?

Журналистите отбелязаха, че петицията е подписана от всички демократи, както и от двама представители на републиканците – Дон Бейкън от Небраска и Брайън Фицпатрик от Пенсилвания.

Още: Путин вече няма варианти, Тръмп не може да помогне