"Истински претендент за място в челната петица": Вижте цялото изпълнение на DARA пред журито на "Евровизия" (ВИДЕО)

Във Виена се проведоха ключовите репетиции на пресата и журито за участниците във втория полуфинал. Сред тях е и България.

Това представяне е от изключителна важност. То не е просто поредна репетиция за делегациите, в която имат възможност да усъвършенстват изпълненията си. Начинът, по който се представят на тези репетиции ще определи 50% от резултата за 15-те състезаващи се държави, тъй като националните журита ще гласуват въз основа на това, което видят тази вечер.

Как се представи DARA

Отзивите за "Bangaranga" са добри.

""Bangaranga" е перфектното начало за този полуфинал, представяйки едно от най-впечатляващите изпълнения на вечерта. Началната част, в която Дара и нейните танцьори сякаш пресъздават традиционен български ритуал в рамките на сценичния реквизит, е на съвсем различно ниво и мигновено грабва вниманието на публиката", пише eurovisionfun.

"Постановката е свежа и изобретателна през цялото време, съчетавайки интензивна хореография със силно визуално разказване на истории. Въпреки взискателната рутина, Дара остава изключително изразителна и вокално безупречна, поддържайки впечатляващ контрол от началото до края", пише още изданието.

"Това се усеща като сигурен квалификационен фактор за големия финал в събота и истински претендент за място в челната десетка, може би дори за място в челната петица. Потенциалът му за привличане на гласове от публиката може да се окаже огромен", завършва коментарът за българското изпълнение.

Тази вечер, 14 май, DARA открива втория полуфинал на "Евровизия". Тя ще се бори за място сред първите 10, които ще се класират за големия финал в събота. "Евровизия" започва в 22:00 часа по БНТ.