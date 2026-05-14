Прекрасно! Пореден медал за България от Европейското по спортна стрелба

България спечели бронз в отборната надпревара на 25 метра пистолет при младежите на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек (Хърватия). Виктор Бонев, Борис Димитров и Калоян Петков събраха общо 1709 точки, с което завършиха на третото място. Победител стана Италия с 1716 точки, а на второ място завърши Швеция с 1713.

В индивидуалното подреждане на 25 метра пистолет при младежите най-добре от българите се представи Калоян Бонев, който се класира седми с 574 точки. Борис Димитров е 12-и с 571 точки, Калоян Петков e 24-и с 564, а 26 се нареди Кирил Илиев с 563. Шампион стана Туре Едвин Томсон (Швеция) с 579 точки.

Ден по-рано България спечели бронзов медал в отборната надпревара на 50 метра пистолет при младежите. Дамян Илиев, Калоян Петков и Петър Иванов събраха общо 1598 точки за третото място в крайното класиране. Победител стана Украйна с 1619 точки, а на второ място завърши триото на Швеция с 1613. В индивидуалното класиране на 50 метра пистолет при младежите най-добре от българите се представи Дамян Илиев, който завърши десети с 535 точки. Веднага след него остана Калоян Петков с 534 точки, а Петър Иванов се нареди 14-и с 529. Първи е Туре Едвин Томсон (Швеция) с 549 точки.

