Спорт:

ПОС терминалите от Fibank са с промоционални условия до 30 септември 2026 г.

13 май 2026, 6:08 часа 716 прочитания 0 коментара
Снимка: Fibank
ПОС терминалите от Fibank са с промоционални условия до 30 септември 2026 г.

Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира кампания за бизнес клиенти „ПОС Премиум“, която предлага на фирмите редица предимства за ПОС терминалите в техните търговски обекти.

Кампанията ще продължи до 30 септември 2026 г. включително, като позволява на бизнеса да се възползва от следните премиум условия:

-        отстъпки от комисионите за трансакции за първите 6 месеца;

-        безплатно откриване на разплащателна сметка и намалена месечна такса за поддръжката й;

-        стандартна бизнес дебитна карта без такса издаване;

-        възможност за ползване на овърдрафт;

-        безплатен достъп до справки в реално време за трансакции на ПОС и осчетоводени трансакции в My Fibank;

-        възможност за ползване на бизнес пакет Fibank Бизнес Клас + с преференциална месечна такса с отстъпка.

Предлаганите от Първа инвестиционна банка - ПОС устройства са от последно поколение, подходящи за всеки тип търговски обекти и обслужват сигурни плащания с картови продукти Visa, Mastercard, Bcard, DinersClub/Discover и Union Pay.

Експертите от Fibank ги инсталират безплатно, без такса за поддръжка на устройството, с техническа поддръжка на терминалите 24/7 безплатно. Договор за ПОС може да бъде сключен във всеки един от офисите в широката клонова мрежа на ПИБ в цялата страна.

Fibank
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Компании
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес