Русия издирва да арестува бивш министър на отбраната на Великобритания

Русия обяви за издирване бившия министър на отбраната на Великобритания. Картата за издирване на Бен Уолъс се появи на сайта на руското Министерство на вътрешните работи, пише „Медиазона“. Не е известно по какъв член от закона се преследва британецът, но се предполага, че той може да бъде подведен под отговорност за „оправдаване на тероризма“ заради призива си Украйна да нанесе удар по Кримския мост.

Изданието отбелязва, че месец и половина преди обявлението за арест на Уолъс, депутатът от Държавната дума от окупирания Крим Михаил Шеремет призова да бъде обявен за издирван заради изказвания на Варшавския форум по сигурността на 30 септември 2025 г. „Трябва да помогнем на Украйна с оръжия с голям обсег, за да направим Крим негоден за живот. Трябва да задушим Крим“, каза тогава Уолъс. За целта британският военен министър предложи да се нанесе удар с германски ракети „Таурус“ по Кримския мост.