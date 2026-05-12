Шеф Никола Симеонов влиза в брънч програмата на EDEN с авторско меню

През май ресторант EDEN в Пловдив ще посрещне нов гост-готвач в неделната си програма. На 10 и 17 май там ще се предлага авторски брънч на Никола Симеонов, познат на широката публика от Hell’s Kitchen, а на 17 май той ще бъде лично в ресторанта, за да представи менюто и книгата си „С Никола по света“.

Форматът е част от по-ясно изградена линия в календара на EDEN. През последните месеци ресторантът последователно развива Sunday Signature Brunch - серия, в която различни гост-готвачи влизат със собствено меню за определен период, а една от неделите е със специално присъствие. Именно така през програмата вече минаха много имена, сред които шеф Станислав Иванов и Силвена Роу, а неделният брънч започна да се оформя като отделен повод за посещение.

В Пловдив брънчът все по-осезаемо излиза от ролята на късна закуска и започва да се развива като самостоятелен градски формат с по-бавен, по-социален и с по-ясен гастрономически почерк. EDEN е едно от местата, които най-последователно работят в тази посока.

Менюто на Никола Симеонов за май е четиристепенно. Началото дава избор между салата „Страчатела и прошуто“ и салата „Кейл и котидж“, след което идва авторска версия на яйца по панагюрски с квасен хляб, скир, извара, биволско сирене, пресни билки и масло с пушен червен пипер. Основното предложение е цитрусова сьомга „Роял“ със сотиран спанак и сос Холандез с розов пипер, а финалът е лимонов мус с рикота, ванилов крамбъл с бадеми и овесени ядки и лимоново-лавандулов сос.

Присъствието на такъв тип гост-готвачи е част и от по-широкото развитие на самия ресторант. След отличието „Ресторант на годината“ за 2026 г. EDEN все по-ясно излиза отвъд образа на място за вечеря от висок клас и подрежда собствена програма от различни формати - от международни кулинарни обмени до авторски брънчове и специални обяди. В тази посока работят и кухнята от висок клас, екипът с опит в ресторанти със звезда „Мишлен“, сезонните менюта и вече отворената лятна градина.

Брънчът с Никола Симеонов ще се предлага в два часови слота - от 11:00 и от 14:00 часа. На 17 май гостите ще могат да се срещнат лично с него, а за желаещите е предвиден и вариант с включена книга „С Никола по света“.