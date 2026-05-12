Glovo отбелязва 5 години в България

Как се променя потребителското поведение: Q-commerce е най-бързо растящият сегмент в платформата

Преди пет години, когато Glovo навлезе на българския пазар, идеята да поръчаш почти всичко в своя град – от готови ястия до разнообразни хранителни и нехранителни продукти, звучеше по-скоро като любопитен експеримент, отколкото като неизменна част от ежедневието. За потребителите това беше различен поглед към основните навици на домакинствата, а за бизнеса – съвсем нов канал, чийто потенциал тепърва ще бъде открит.

Днес картината е напълно различна. С устойчив двуцифрен ръст и присъствие в 31 града в България, платформата се превръща в ключова връзка между бизнеса и потребителите. Броят на партньорите на приложението е значителен - от ресторанти, през аптеки, хипермаркети, до най-малките квартални магазини. Всички те намират своето място в дигиталната витрина на Glovo, а потребителите разполагат с достъп до необходимото в своя град на един клик разстояние.

Бързото приемане на този удобен модел за пазаруване в рамките на часове търпи своята естествена еволюция, която може да бъде анализирана чрез промените в потребителските навици на българите.

Как обаче се промениха предпочитанията ни през годините?

През 2021 г., когато Glovo стартира в България, поръчките са доминирани основно от фаст фууд предложения като бургери, пържени картофи и газирани напитки. Пет години по-късно потребителската кошница изглежда значително по-балансирана. Наред с класиките, българите все по-често избират супи и готвени ястия, а също и свежи продукти като плодове и зеленчуци, като сред най-предпочитаните са бананите, боровинките и морковите. Петгодишната еволюция в потребителските навици на българите показва категоричната посока на положителен растеж по отношение на осъзнатия избор.

Промените не са свързани само с това какво поръчват хората, но също и кога, къде и как го правят. Докато в първите години най-натоварените дни за поръчки са в средата на седмицата, днес се наблюдава ясно изместване към уикенда, като периодът от петък до неделя се утвърждава като най-активен. Един устойчив модел обаче остава непроменен – най-високият обем на поръчките продължава да бъде в следобедните часове между 15:00 и 17:00.

Тази динамика върви ръка за ръка с разширяването на платформата извън столицата и с нарастващите очаквания на потребителите в 31 града в страната. Макар София да остава водещ пазар, градове като Варна и Пловдив придобиват все по-голямо значение, а Русе вече се нарежда в топ 5 населени места с най-много поръчки. Тенденцията показва, че потребителите все по-често поставят на преден план надеждността, предлаганото разнообразие и цялостното изживяване. Именно тук се откроява и най-бързо растящият сегмент – Q-commerce. Категорията, която включва поръчки, различни от готовите ястия, отбелязва ръст от 32% на годишна база през 2025 г., като затвърждава ролята на Glovo като ежедневен партньор не само за доставка на храна, но и за пазаруване на основни стоки за дома.

„Радваме се да отбележим този важен етап: пет години след стъпването ни в България, мисията ни продължава да се развива. Фокусът ни вече не е само върху растежа, а върху създаването на осезаема стойност за градовете, в които оперираме. Стремим се да отговаряме на нуждите на потребителите чрез все по-широко разнообразие от продукти, подкрепяме местните партньори чрез дигитализация и превръщаме иновациите в споделена полза за местната икономика. В бъдеще ще продължим да работим, за да превърнем Glovo в предпочитано място за развитие на млади професионалисти, защото вярваме, че инвестицията в следващото поколение е ключът към устойчивото развитие на страната“, коментира Тияна Бикич, генерален мениджър на Glovo за България.