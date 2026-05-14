Кабинетът "Радев":

Заради удари в Закарпатието: Словакия затвори границата си с Украйна, Унгария привика руския посланик

14 май 2026, 0:45 часа 389 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/ Вадим Филашкин
Заради удари в Закарпатието: Словакия затвори границата си с Украйна, Унгария привика руския посланик

Словакия затвори за два часа днес границата си с Украйна на фона на руските въздушни атаки в Закарпатска област и град Ужгород. Решението бе взето от съображения за сигурност. В Закарпатска област, която граничи и с Унгария, живеят голяма част от представителите на унгарското малцинство в Украйна.

Още: Рекордна атака: Русия засипа Украйна с близо 900 дрона за по-малко от денонощие (СНИМКИ и ВИДЕО)

Според украинската армия, срещу страната в сряда за по-малко от денонощие са били изстреляни общо 892 дрона, а най-малко шестима са загинали.

Унгария привиква руския посланик

Новият унгарски премиер Петер Мадяр пък осъди "най-строго" руските нападения срещу украинската Закарпатска област, където живеят много унгарци. Мадяр съобщи, че в четвъртък сутринта унгарското външно министерство ще привика по случая руския посланик в Будапеща.

Още: „Росатом“ с мащабен план за България, Унгария и Словакия: Русия не се е отказала от ядрените си амбиции

По-рано руските действия в Закарпатска област осъди и унгарския външен министър Анита Орбан.

Още: Фицо отива в Москва, за да предаде съобщение от Зеленски на Путин

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Словакия Унгария война Украйна Закарпатие Петер Мадяр
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес