Заради удари в Закарпатието: Словакия затвори границата си с Украйна, Унгария привика руския посланик

Словакия затвори за два часа днес границата си с Украйна на фона на руските въздушни атаки в Закарпатска област и град Ужгород. Решението бе взето от съображения за сигурност. В Закарпатска област, която граничи и с Унгария, живеят голяма част от представителите на унгарското малцинство в Украйна.

Според украинската армия, срещу страната в сряда за по-малко от денонощие са били изстреляни общо 892 дрона, а най-малко шестима са загинали.

Унгария привиква руския посланик

Новият унгарски премиер Петер Мадяр пък осъди "най-строго" руските нападения срещу украинската Закарпатска област, където живеят много унгарци. Мадяр съобщи, че в четвъртък сутринта унгарското външно министерство ще привика по случая руския посланик в Будапеща.

По-рано руските действия в Закарпатска област осъди и унгарския външен министър Анита Орбан.

