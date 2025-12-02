United Group продължава да отчита силен растеж през третото тримесечие на 2025 г.

United Group, водеща телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа, обяви днес (2 декември) финансовите си резултати за деветте месеца, приключващи на 30 септември 2025 г. - годишен ръст както на приходите, така и на коригираната печалба преди облагане с данъци (EBITDAal).

След продажбата на сръбските си активи по-рано тази година, United Group вече е по-ясно фокусирана върху основните си операции в ЕС и бизнеси с растеж в областта на телекомуникациите, медиите и технологиите. Портфолиото е опростено, а вниманието на мениджмънта е съсредоточено върху ключовите компании от портфолиото в Гърция, България, Хърватия и Словения.

Успоредно с това United Group продължи да укрепва своята рамка за лидерство и управление. Неотдавнашните назначения на висши ръководители - включително д-р Ким Килесбех Ларсен като главен директор "Технологии и информация" и Деян Коцич като временно изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор на United Cloud - подкрепят изпълнението на програмата за технологии и иновации на United Group.

Стан Милър, главен изпълнителен директор на United Group, заяви:

"Нашите резултати за третото тримесечие показват силен органичен растеж и потвърждават, че нашите дейности дават резултати. Успешно фокусирахме Групата върху основното ни портфолио, като дадохме възможност на местните екипи да постигнат изключителни резултати.

Докато продължаваме да увеличаваме стойността в нашите телекомуникационни, медийни и технологични бизнеси, нашият приоритет остава силно фокусиран върху разпределението на капитала, ускоряването на конвертирането на парични средства и генерирането на дългосрочна стойност за всички заинтересовани страни".

Ключови акценти

Финансовите резултати на United Group за 9-те месеца на 2025 г. отразяват комбинация от устойчив растеж на приходите, по-силен растеж на печалбите и продължаващо укрепване на баланса. Приходите се увеличиха с 3% на годишна база до 2 милиарда евро, главно благодарение на органичния растеж на абонатната база, увеличените продажби на допълнителни услуги и кръстосани продажби за клиентите, свързаните с инфлацията увеличения на цените и ИКТ проекти. Приходите за последните дванадесет месеца достигнаха 2,7 милиарда евро, което е увеличение с 4% на годишна база.

Коригираната печалба преди облагане с данъци нарасна със 7% до приблизително 680 милиона евро, изпреварвайки приходите в резултат на продължаващия контрол на разходите, компенсиращ ръста на заплатите, понесена на повечето пазари. Коригираната печалба преди облагане с данъци (EBITDA) за последните дванадесет месеца достигна 909 милиона евро, което е увеличение с 9% на годишна база.

Капиталовите разходи, с изключение на капитализираните лизингови договори, се увеличиха до приблизително 550 милиона евро, главно в резултат на увеличените инвестиции във фиксирани мрежи (особено внедряване на оптични кабели в Гърция), инвестиции в мобилна инфраструктура и енергийни проекти.

United Group допълнително засили баланса си: към 30 септември 2025 г. нетният ливъридж намаля до 4,27 пъти в сравнение с 4,70 пъти към 30 юни 2025 г., докато брутният ливъридж намаля до 4,44 пъти от 4,80 пъти за същия период.