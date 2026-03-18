Официалните данни отчетоха бум в търсенето на мащабни семейни жилища извън София

Все повече столичани разширяват търсенето си към Пловдив и превръщат имотите с три и четири спални в силно дефицитна стока

През последните години пазарът на жилищни имоти в България беше доминиран от компактните апартаменти: двустайни жилища, търсени основно с инвестиционна цел. Данните от последните месеци обаче показват, че тази тенденция постепенно започва да се променя. Все повече купувачи търсят не просто имот, а пространство, спокойствие и среда за живот.

Официалната статистика на Агенцията по вписванията потвърждава тази промяна. Само през последното тримесечие на годината Пловдив отчита около 34% ръст на сделките, което е най-силната пазарна активност в града от близо две десетилетия. Анализаторите обясняват този скок не с краткосрочна спекулация, а с по-дълбока структурна промяна в търсенето.

Все по-често брокери говорят за т.нар. „синдром на липсващата стая“ – ситуация, в която купувачите търсят тристайни и многостайни жилища, но предлагането им остава ограничено. Малките апартаменти продължават да бъдат стабилен инвестиционен инструмент, но за семейства и хора с по-дългосрочна перспектива те вече не са достатъчни.

Причината е в променения начин на живот. Все повече хора работят частично от дома си, а семействата търсят отделни пространства за работа, учене и почивка. Така големият апартамент постепенно се превръща в логично решение и компромис между удобството на градската локация и усещането за простор, което традиционно се свързва с къщите.

Всъщност именно къщите в периферията на големите градове също са част от тази история. През последните години много семейства се насочиха към имоти в близките населени места около Пловдив. На практика обаче ежедневното пътуване до работа, училища и услуги често се оказва по-трудно от очакваното. Така големите апартаменти в новите комплекси започват да се възприемат като по-балансирано решение с усещане за мащаб и комфорт, но със значително по-добра свързаност с града.

Пазарните наблюдения показват и друга особеност. Докато компактните жилища остават масовият продукт на пазара, големите апартаменти са значително по-ограничени като наличност. В много нови комплекси именно те се изчерпват първи. Нерядко се оказва по-лесно да се намерят няколко малки инвестиционни жилища, отколкото един качествен многостаен апартамент в завършена среда. Тази ограниченост постепенно превръща просторните жилища в своеобразен „трофеен актив“ - имот, който съчетава комфорт за семейството и устойчивост на инвестицията.

Промяната вече се вижда и в стратегията на инвеститорите. Все повече нови проекти започват да акцентират върху по-големите формати и върху средата около тях: зелени площи, спокойствие и по-добра организация на пространството. В Пловдив например комплекси от по-висок клас, сред които Royal Garden, вече изкарват на пазара именно по-просторните си апартаменти с две, три и четири спални, които отговарят на новото търсене.

Анализаторите са категорични, че това не е временна мода, а естествен етап от развитието на пазара. След години на ориентация към компактните инвестиционни формати, днес купувачите все по-често поставят пространството, зелената среда и качеството на живот в центъра на своето решение. Именно затова големите жилища постепенно се връщат във фокуса на пазара не като показен лукс, а като логичен избор за хората, които планират дома и инвестициите си в дългосрочна перспектива.