ПСЖ потрива ръце: Звезда на Челси отказва да преподпише с лондончани, готви се да си събере багажа през лятото

Полузащитникът на Челси Енцо Фернандес отказа да обвърже бъдещето си с клуба след отпадането в осминафиналната фаза на Шампионската лига по футбол от Пари Сен Жермен. Лондончани загубиха у дома с 0:3 в реванша, напускайки надпреварата след общ резултат 2:8 от двата мача, а към момента изглежда все по-вероятно Челси да не играе в най-престижния клубен турнир следващия сезон, тъй като заема шестото място във Висшата лига при оставащи осем кръга.

Парижани отдавна искат да привлекат Фернандес

25-годишният аржентинец изведе „сините“ с капитанската лента в отсъствието на Рийс Джеймс срещу ПСЖ, но след срещата не стори нищо, за да сложи край на спекулациите, че ще напусне клуба през лятото, когато беше попитан дали смята да остане в Западен Лондон.

„Не знам какво ще се случи, има още осем двубоя, както и ФА Къп. После предстои световното първенство, а след това ще видим“, каза халфът пред ESPN, цитиран от ДПА.

Пари Сен Жермен вкара две попадения още в първите 15 минути на „Стамфорд Бридж“, а Енцо Фернандес остана недоволен от представянето на тима си.

„Мисля, че не успяхме да наложим контрола си над срещата. В първия мач загубихме фокуса си във послендите 15 минути и допуснахме три гола, а тук се случи още в началото. На това ниво не може да допуснеш два гола толкова бързо, заради малки детайли. В крайна сметка ПСЖ беше по-добрият отбор и в двата мача и заслужава да продължи напред. Откакто пристигнах в Челси, вече сме минали през подобни ситуации и успяхме да се справим“, обясни аржентинецът.

Според него Челси трябва да прехвърли вниманието си върху Купата на Англия и класирането за следващото издание на Шампионската лига.

„Сега фокусът ни трябва да бъде спечелването на ФА Къп и постигането на целта ни да се класираме за Шампионската лига през следващия сезон“, каза Фернандес.

Лондончани достигнаха до четвъртфиналите за Купата на страната, където ще срещнат третодивизионния Порт Вейл на 4 април, а във Висшата лига им предстои гостуване срещу Евертън в събота.

