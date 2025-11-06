Войната в Украйна:

Астронавти за първи път приготвиха барбекю в космоса (ВИДЕО)

06 ноември 2025, 19:22 часа 639 прочитания 0 коментара
Астронавтите от мисията "Shenzhou‑21" проведоха иновативен кулинарен експеримент на борда на китайската космическа станция "Тиангонг", приготвяйки барбекю в условия на микрогравитация. В публикувано видео онлайн, заснето и разпространено от "China Astronaut Center", се вижда как екипажът с помощта на новоразработена фурна грилова пилешки крилца и стекове с черен пипер.

Във видеото астронавтът от "Shenzhou‑21"  Wu Fei поставя мариновани пилешки крилца на решетка, която после се слага във фурната. Приблизително 28 минути по‑късно крилцата са готови - това е първият в историята опит за приготвяне на барбекю в космоса.

Заедно с колегата си от мисията Shenzhou‑20 -  Wang Jie, те също така приготвят и стекове с черен пипер, които споделят с общия екипаж от шестима астронавти.

Разработената фурна е проектирана специално за условията на микрогравитация. Сред ключовите характеристики са:

  • филтрационна система с много слоеве и високотемпературна катализа, която осигурява бездимно готвене без остатъци;
  • събиране на остатъци (мазнини, частици), за да се предотврати разпространение на частици в станцията;
  • система за циркулация на горещ въздух, адаптирана за безтегловност — конвекцията, която на Земята помага за равномерно готвене, в орбита почти не функционира;
  • повишена максимална температура — до около 190 °C, което позволява истинско запичане, не просто затопляне, пише CGNT.

Готварство в космоса

Експериментът с приготвянето на храна в космоса е значим от няколко гледни точки. На първо място, той подобрява качеството на живот за астронавтите, тъй като възможността да се приготвя "истинска" и здравословна храна, а не само да се затоплят готови пакети, допринасяйки за цялостното благосъстояние на екипажа. Освен това, той представлява технологичен пробив, демонстрирайки, че системите на космическата станция са достигнали етап, в който готвенето може да се превърне в стандартна дейност, а не просто единичен опит.

Подобренията в кухненските системи, разнообразието от над 190 храни и интегрирането на "готварството" подготвят пътя за бъдещи мисии с по-дълъг престой, като показват стремеж към дългосрочно обитаване на космоса. 

Ева Петрова
