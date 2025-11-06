Астронавти за първи път приготвиха барбекю в космоса (ВИДЕО)

Астронавтите от мисията "Shenzhou‑21" проведоха иновативен кулинарен експеримент на борда на китайската космическа станция "Тиангонг", приготвяйки барбекю в условия на микрогравитация. В публикувано видео онлайн, заснето и разпространено от "China Astronaut Center", се вижда как екипажът с помощта на новоразработена фурна грилова пилешки крилца и стекове с черен пипер.

Във видеото астронавтът от "Shenzhou‑21" Wu Fei поставя мариновани пилешки крилца на решетка, която после се слага във фурната. Приблизително 28 минути по‑късно крилцата са готови - това е първият в историята опит за приготвяне на барбекю в космоса.

Заедно с колегата си от мисията Shenzhou‑20 - Wang Jie, те също така приготвят и стекове с черен пипер, които споделят с общия екипаж от шестима астронавти.

Chinese astronauts cook barbecue in space for the first time



The crew of China’s Shenzhou-21 mission conducted a culinary experiment aboard the Tiangong space station, preparing barbecue in zero gravity.



Footage released by the China Astronaut Center shows the taikonauts… pic.twitter.com/u4vn61rGFP — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2025

Още: Мисия до Марс още през 2026 г.: Интересно предложение от номинирания за шеф на НАСА

Разработената фурна е проектирана специално за условията на микрогравитация. Сред ключовите характеристики са:

филтрационна система с много слоеве и високотемпературна катализа, която осигурява бездимно готвене без остатъци;

събиране на остатъци (мазнини, частици), за да се предотврати разпространение на частици в станцията;

система за циркулация на горещ въздух, адаптирана за безтегловност — конвекцията, която на Земята помага за равномерно готвене, в орбита почти не функционира;

повишена максимална температура — до около 190 °C, което позволява истинско запичане, не просто затопляне, пише CGNT.

Готварство в космоса

Експериментът с приготвянето на храна в космоса е значим от няколко гледни точки. На първо място, той подобрява качеството на живот за астронавтите, тъй като възможността да се приготвя "истинска" и здравословна храна, а не само да се затоплят готови пакети, допринасяйки за цялостното благосъстояние на екипажа. Освен това, той представлява технологичен пробив, демонстрирайки, че системите на космическата станция са достигнали етап, в който готвенето може да се превърне в стандартна дейност, а не просто единичен опит.

Още: Китай изстреля нов сателит за дистанционно наблюдение на Земята

Подобренията в кухненските системи, разнообразието от над 190 храни и интегрирането на "готварството" подготвят пътя за бъдещи мисии с по-дълъг престой, като показват стремеж към дългосрочно обитаване на космоса.