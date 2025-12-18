На косъм от голяма катастрофа: Сателитът "Старлинк" почти се сблъска с китайски спътник

Ниската околоземна орбита става все по-претоварена, което представлява критичен риск за космическата инфраструктура. Това беше допълнително потвърдено от инцидента, станал след изстрелването на китайската ракета Kuaizhou-1A на 9 декември, когато един от нейните спътници се приближи на 200 метра от спътник на Starlink. Това съобщава списание Universe magazine.

Липсата на координация в основата на проблема

Вицепрезидентът по инженерните въпроси на Starlink Майкъл Никълс заяви, че екипът на SpaceX не е получил навременни и точни данни за траекторията на китайския обект. Той добави, че основният проблем остава липсата на единна система за координация между международните оператори.

Китайската компания CAS Space , която беше отговорна за изстрелването, отрича обвиненията. Операторът твърди, че непрекъснато е наблюдавал ситуацията и е поддържал контакт със SpaceX. Китай подозира, че опасното приближаване може да е било причинено от маневрата на спътника веднага след отделянето му от ракетата.

Ситуацията около съзвездието Starlink, което вече наброява над 9300 спътник, става все по-напрегната. През 2024 г. всеки спътник на SpaceX е извършвал средно по 300 маневри за избягване на сблъсък на ден. Това е двойно повече от 2023 г.

През 2026 г. SpaceX планира да изстреля сателити от трето поколение, използвайки Starship, което допълнително ще кондензира трафика. Amazon и Viasat също подготвят свои собствени мащабни сателитни мрежи.

Риск от синдром на Кеслер

Експертите предупреждават за приближаващия "синдром на Кеслер" – хипотетичен сценарий, при който сблъсъкът на два големи обекта би предизвикал верижна реакция на разрушение. Полученият облак от космически отломки може да направи околоземното пространство необитаемо в продължение на десетилетия.

"Ако операторите не успеят да установят ефективна комуникация на Земята, следващата среща може да доведе до глобална катастрофа", подчертават експертите.

За да се предотврати колапс, експертите призовават за незабавното създаване на прозрачна международна система за обмен на данни за движението на небесните тела.

