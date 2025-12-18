Учени: Първият контакт на човечеството с извънземни може да бъде трагичен

Евентуален контакт на човечеството с извънземни може да се окаже всъщност сблъсък с нестабилни, „шумни“ цивилизации на ръба на изчезване, вместо със спокойните и високоразвити същества, като каквито са изобразени в научната фантастика. Ето какви са предположенията на учени от Колумбийския университет.

Сблъскът на човечеството с извънземни

Първият ни контакт с извънземна цивилизация може да се окаже напълно различен от начина, по който е изобразен във филмите – да не е нито приятелски и триумфален, а по-скоро обезпокоителен и трагичен. Тази хипотеза е изложена от доцента по астрономия Дейвид Кипинг от Колумбийския университет в нова научна статия, съобщава IFL Science.

Ученият споделя, че става въпрос за така наречената есхатологична хипотеза, според която човечеството най-вероятно за първи път ще регистрира не стабилна и високоразвита извънземна цивилизация, а „шумна“, нестабилна такава на ръба на изчезване.

Според Кипинг, зрелите извънземни цивилизации биха могли да бъдат почти неразличими от естествените процеси и да не оставят забележими следи в космоса. В същото време, цивилизациите в кризисни или близки до смъртта състояния са способни за кратко да произвеждат мощни сигнали – енергийни изблици, аномалии или съобщения, които можем да засечем.

Ученият сравнява това с астрономически наблюдения: хората за първи път забелязват редки, ярки и нетипични явления – например експлозии на свръхнови или първите екзопланети около пулсари – въпреки че те не са типични за Вселената като цяло.

„Първото потвърдено откриване на друг интелигентен живот може да е резултат от нестабилен, временен, но изключително „известен“ пример“, отбелязва Кипинг.

Според него, в последната фаза на своето развитие, една цивилизация може да изразходва значителна част от цялата енергия, която някога е притежавала, и дори да осъзнае собствената си гибел. В такъв случай тя може умишлено да изпраща сигнали в космоса като последен опит да бъде чута.

Ето защо, според учения, търсенето на извънземен разум трябва да се фокусира не само върху стабилни сигнали, но и върху краткосрочни, резки аномалии, които могат да се появяват и изчезват за относително кратки периоди от време.

Според него, първият контакт на човечеството с извънземни може да не е началото на диалог, а по-скоро „силен вик в тъмното“ – доказателство за трагедията на изчезващата цивилизация.

