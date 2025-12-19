Божидар Божанов: Протестът е инструмент на гражданите да се противопоставят на безобразията

Протестната енергия в България не намалява, а се трансформира в устойчива гражданска съпротива. Това заяви председателят на "Да, България", представител на "Демократична България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов в предаването "Панорама" по БНТ. "Протестът е системният инструмент на гражданите да се противопоставят на безобразията. Няма голямо значение дали са 150 000, 100 000 или няколкостотин души – гражданската енергия е налице и вече се превръща в съпротива", подчерта Божанов.

Относно исканията на протестиращите за отнемане на охраната и кабинета на Делян Пеевски, Божанов заяви, че това не са дребни цели. Те са символно важни, смята Божанов. "Голямата цел е демонтирането на модела и премахване на завладяването на държавата. Охраната и кабинетът са символи на властта и тяхното отстъпление е символно много важно", заяви той и уточни: "Отстъплението от тях също е важно, защото то освобождава хората по-надолу по веригата да мислят малко по-свободно", обясни той.

По думите му крайната цел на протестите е "демонтирането на модела и премахването на завладяването на държавата", а не персонални атаки. Божанов отхвърли твърденията, че политическите партии "водят площада", като заяви, че те чуват гражданите. "Организацията е наша, но посланията идват от хората", каза Божанов.

В контекста на предстоящите избори по темата за бъдещи коалиции Божанов заяви, че "Демократична България" не избягва въпросите, но настоява за ясен мандат от избирателите. "Въпросите за бъдещия съюзник са важни. Ние призовавме гражданите да ни дадат пълно мнозинство, защото само така може да ее гарантира, че няма да правим компромиси. Ние сме праволинейни – нашите основни приоритети са върховенството на закона, европейският път на България и да има институции, които да не действат по заповедите на един човек, а по правила“, коментира Божанов, но не даде ясен отговор дали биха се коалирали с евентуална партия на Румен Радев, като се аргументира, че такава за момента все още не съществува.

По думите му в момента в българската политика не могат да се водят нормални политически преговори, защото "под масата" има задкулисни влияния. Отговорността все още се носи от тези, които формираха това мнозинство. За цените и влизането в еврозоната отговарят регулаторите, начело на които са хора, избрани от Пеевски. Ако има някакви сътресения, отговорността отново ще е на тези, които избраха регулаторите, заяви съпредседателят на "Да, България". Той посочи още, че промени в изборните правила са необходими. "Най-чистите избори в България бяха при изцяло машинно гласуване", каза той.