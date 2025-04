Астрономите не могат да повярват: Откриха нова планета в Слънчевата система

Когато експертите насочат поглед към небето, вероятността за нови открития нараства експоненциално. В нова статия, публикувана в списание "Earth", група учени може би са стигнали до заключението, че в Слънчевата система има нова планета, напълно различна от това, което познаваме. Тази планета е наречена Енайпоша, въпреки че научното ѝ име е GJ 1214 b. В началото на този проект тя беше класифицирана като екзопланета - категория, използвана за обозначаване на малки, богати на газ планети. Колкото повече обаче е наблюдавана, толкова повече се увеличават теориите, че има сходства с друга планета в нашата Слънчева система - Венера.

Най-общото нещо между двете е слоят атмосфера, съставен от водород, хелий, вода, метан и въглероден диоксид. Поради тази причина тези специалисти предлагат тя да бъде преименувана от Енайпоша на Супервенера. До това последно откритие се е стигнало, след като са направени няколко измервания, при които са извлечени следи от молекули.

