Ледени облаци, открити в центъра на Млечния път, не би трябвало да съществуват

Ново изследване разкрива, че двойни кълба от свръхгореща плазма в центъра на Млечния път, известни като „мехури на Ферми“, съдържат необясними облаци от студен водород. Те биха могли да помогнат на учените да разберат кога черната дупка на нашата галактика е изригнала за последно.

Две от най-странните структури в галактиката току-що станали още по-странни.

Издигайки се над и под центъра на Млечния път като масивен пясъчен часовник, мистериозните мехури на Ферми се извисяват над и под нашата галактика. Тези огромни двойни кълба от свръхгореща плазма бликат от галактическия център от милиони години. Днес те се простират на около 50 000 светлинни години от горе до долу, което ги прави наполовина по-високи от дължината на Млечния път.

Сега учени, изучаващи озадачаващите мехури с телескопа Green Bank на Националната научна фондация на САЩ в Западна Вирджиния, са открили нещо шокиращо: дълбоко в свръхгорещите мехури се намират гигантски облаци от студен водороден газ, които по необясним начин са оцелели в екстремна среда.

Според изследователите тези озадачаващи облаци вероятно са останки от много по-големи структури, издигнали се от центъра на галактиката преди няколко милиона години.

NASA Goddard

„Представете си, че пускате кубче лед във вряща вода: малкото се топи бързо, но по-голямото се задържа по-дълго – дори когато се разтваря“, казва пред Live Science водещият автор на изследването Ронгмон Бордолой, доцент в катедрата по физика в Държавния университет на Северна Каролина. „Смятаме, че тези облаци може да са останки от много по-големи структури, които в момента ерозират от галактическия вятър.“

Откритието може да показва, че централната черна дупка на нашата галактика е преживяла бурно изригване на материя по-скоро, отколкото се смяташе досега, добавя Бордолой. Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal Letters.

Загадъчни мехури

Мехурите на Ферми са открити през 2010 г. от космическия телескоп „Ферми“ за гама-лъчи на НАСА. Въпреки че са сравними по размер с нашата галактика, мехурите са видими само в гама-лъчи и се припокриват с един също толкова мистериозен рентгенов аналог, известен като мехурите eROSITA.

Тези мехури са изключително горещи, като плазмата, която изгражда мехурите Ферми, достига повече от милион келвина. Смята се, че мехурите вероятно са резултат от древен бурен изблик от централната черна дупка на Млечния път, която едновременно е изхвърлила двойни струи материя над и под галактичната равнина, като е погълнала близката материя в процеса и я е изхвърлила в Космоса.

Според авторите на изследването новооткритите студени водородни облаци може да са остатъци от част от тази материя. Забелязани с телескопа Green Bank, студените облаци варират от около 13 до 91 светлинни години в диаметър, което прави всеки един многократно по-голям от нашата Слънчева система.

Но за да оцелеят тези студени облаци в свръхгорещата среда, където са били открити – дълбоко в мехурите на Ферми, на около 13 000 светлинни години над центъра на галактиката – те трябва да са били значително по-големи, когато за първи път са били пометени от мехурите, каза Бордолой.

NSF/AUI/NSF NRAO/P.Vosteen

„По принцип тези облаци не би трябвало да са оцелели толкова дълго – добавя той. – И все пак съществуват, което ни дава един вид часовник: тяхното оцеляване предполага, че черната дупка в центъра на Млечния път е изригнала само преди няколко милиона години. В космически термини това е мигване на око.“

Това откритие може да помогне за разрешаването на голяма мистерия за мехурите на Ферми, като значително приближи астрономите до отговор на въпроса на каква възраст са те. Тази възраст, от своя страна, подсказва, че гигантската черна дупка на нашата галактика може да преживява бурни, спорадични изригвания, когато големи количества материал попаднат в нея, като последното се е случило по-скоро, отколкото се смяташе преди. Точният график на изригванията на черни дупки в нашата галактика обаче остава открит въпрос.

„Ясното е, че характеристики като мехурите на Ферми – и по-скоро мехурите eROSITA – показват, че центърът на Млечния път е бил много по-активен в близкото минало, отколкото някога сме смятали“, заключава Бордолой.