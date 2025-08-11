Войната в Украйна:

Магнитни бури през седмицата 11-17 август 2025 г.

11 август 2025, 10:01 часа 291 прочитания 0 коментара
През новата седмица, в дните от 11 до 17 август 2025 г. няма изгледи за силни магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent стойността на Кр индекса ще бъде най-висока на 12 и 13 август, когато ще е със стойност 4. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ няма да има дни със силно повишена геомагнитна активност. 

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent в понеделник и вторник стойността на Кр индекса ще е 3,7 и 4. Това не е силна геомагнитна активност и не се очаква да предизвика възникването на  здравословни неразположения у метеочувствителните хора.

Снимка: iStock 

Магнитни бури в периода 11.08.25 - 17.08.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ не се очертават магнитни бури през настоящата седмица. В първия ден от седмицата стойността на Кр индекса ще е 4. То не е много висока геомагнитна активност и едва ли може да причини здравословни неразположения у метеозависимите хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни. 

Пълната прогноза!

2025 Aug 11 - 4
2025 Aug 12 - 3
2025 Aug 13 - 3
2025 Aug 14 - 3
2025 Aug 15 - 3
2025 Aug 16 - 2
2025 Aug 17 - 2

