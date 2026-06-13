Главната „ръка“ на МКС се счупи: Могат ли астронавтите да оцелеят без нея

Роботизираната ръка Canadarm2, критично важна за МКС, е повредена и в момента не е в състояние да изпълнява функциите си. Могат ли астронавтите да оцелят без нея и как може да се отстрани повредата?

Повредата на роботизираната ръка Canadarm2 на МКС

Главната роботизирана ръка на Международната космическа станция (МКС), която е от решаващо значение за скачването на товарни космически кораби, доставящи провизии на астронавтите, се повреди. НАСА планира да ремонтира разработения от Канада космически кораб до края на юни. Дотогава Canadarm2 не може да се използва, съобщава Space.

Ясно е къде ще намери гибелта си Международната космическа станция

Роботизираната ръка Canadarm2 отпразнува 25 години служба на МКС през април 2026 г. Това устройство е проектирано да работи максимум 15 години, но астронавтите все още го използват, за да хващат и скачват товарни космически кораби и да извършват поддръжка и подобрения на орбиталната станция.

Като се има предвид, че товарните кораби доставят храна, оборудване и други провизии до МКС, Canadarm2 е от решаващо значение за живота и работата на екипажа на космическата станция. Ръката за последно е съдействала за скачването на товарния кораб Cygnus XL през април. Сега НАСА съобщи, че е имало неизправност, но проблемът може да бъде отстранен.

Оказа се, че панта в една от ставите на „рамото“ на МКС е била неизправна, което е пречило на роботизираното рамо да се движи правилно. За щастие, на борда на МКС има резервни части за Canadarm2, така че повредената панта може да бъде сменена.

Излизане в открития космос на астронавти за ремонт на Canadarm2 е планирано за 30 юни, въпреки че НАСА заяви, че това може да се случи по-рано.

НАСА нареди на астронавтите на МКС да са в готовност за евакуация

Канадската космическа агенция съобщи, че роботизираната ръка на МКС е проектирана с оглед на подобни потенциални проблеми. Тя се състои от няколко сегмента, които могат да бъдат сменени в космоса. Всичко необходимо за това се намира на орбиталната станция.

Заслужава да се отбележи, че роботизираната ръка Canadarm2 първоначално е била проектирана само за подпомагане на поддръжката и подобренията на МКС, а не за доставяне на товарни космически кораби до докинг пристанището. Въпреки това, ръката успешно изпълнява тази задача от много години. През 2024 г. Canadarm2 завърши 50-то си залавяне на космически кораб.

Миналата седмица стана ясно, че петима астронавти на борда на Международната космическа станция са получили заповед от НАСА да се приберат в космическия си кораб и да се подготвят за евентуална евакуация, след като руският екипаж се опита да отстрани влошаващия се проблем с теч на въздух в частта си от орбиталната лаборатория, предаде Ройтерс, като цитира американската космическа агенция.

Четиримата астронавти от мисията Crew-12 на НАСА на борда на МКС, сред които двама американци, френски астронавт и руски космонавт, заедно с още един американец получиха нареждане от контролния център на НАСА в петък да влязат в космическия си кораб "Дракон", произведен от "Спейс Екс" и скачен към МКС, съобщи говорителката на НАСА Бетани Стивънс.

Астронавтите получиха указания да облекат скафандрите си, в случай че изтичането на въздух стане по-голямо и се наложи аварийна евакуация. Само два часа по-късно заповедта беше отменена и НАСА съобщи на астронавтите, че могат да се върнат в МКС, докато тя и руските ѝ партньори проучват скоростта на изтичане на въздух.

По колко залеза на ден виждат астронавтите от МКС и как следят времето?