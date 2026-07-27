Имало ли е живот на Марс? Какво всъщност откри първата мисия до Червената планета

Споровете относно резултатите от първата мисия до Марс продължават, въпреки че заключението на НАСА показва, че няма убедителни доказателства за живот.

Имало ли е някога живот на Марс?

Първият марсиански апарат, американският „Викинг 1“, който предаде първите снимки от повърхността на Червената планета на Земята преди половин век, може би не само е заснел евентуални признаци на извънземен живот, но и неволно е унищожил доказателства за съществуването му по време на експериментите си. Въпреки официалното заключение на НАСА, че няма убедителни доказателства за живот, споровете около резултатите от мисията продължават и до днес. Това съобщава Live Science.

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На 20 юли 1976 г. космическият апарат „Викинг 1“ на НАСА става първият в човешката история, който успешно каца на Марс и предава снимки директно от повърхността на Червената планета. Според НАСА, роботизираната сонда е била програмирана да направи първото си изображение само 25 секунди след кацането. Кацането е станало в 7:53 ч. източно време – точно седем години след историческото кацане на Аполо 11 на Луната.

Първоначално мисията е била планирана да приключи на 4 юли 1976 г., за да съвпадне с 200-годишнината от независимостта на САЩ, но датата е била отложена поради продължително търсене на безопасно място за кацане.

Космическият кораб се приземи в района на Хрис Планития, северно от марсианския екватор. Поради огромното разстояние между Марс и Земята, потвърждение за успешно кацане е получено само 19 минути след кацането.

Първото изображение започна постепенно да се появява на екраните в Лабораторията за реактивно движение на НАСА приблизително 40 минути след кацането. Изображението се оформяше ред по ред, разкривайки на човечеството скалистата повърхност на друга планета.

Ръководителят на екипа за изображения на Lander Томас Мъч си спомни как е гледал с възторг, когато първите линии се появиха на снимката.

„Можете да видите скали и пясък и накрая, в далечния десен ъгъл, една от опорите на апарата, символичен артефакт, който запечатва нашето постижение с печата на реалността... Повтарям отново и отново: „Това е невероятно“, казва той.

Снимката заснела твърдата, скалиста повърхност на Марс и още на следващия ден първото цветно изображение било предадено на Земята. Скоро учените получили пълна панорама на мястото на кацане.

Мисията, която промени науката за Марс

Програмата „Викинг“ се състоеше от два орбитални апарата и два спускаеми модула. Шест седмици след „Викинг 1“, „Викинг 2“ успешно пристигна на Марс, кацайки в района на равнината Утопия.

Орбиталните станции картографираха планетата подробно и предадоха на Земята над 52 000 орбитални снимки, докато модулите за кацане изпратиха обратно още 4500 изображения от повърхността. Именно тази мисия постави основите за съвременното изследване на Марс и значително разшири познанията на човечеството за геологията и климата на Червената планета.

Викинг откри ли живот на Марс? Най-голямата мистерия на мисията се крие в резултатите от първите по рода си експерименти за търсене на живот в марсианска почва. Официалното заключение на изследването беше, че не са открити убедителни доказателства за живи организми. Някои учени обаче остават убедени, че един от експериментите наистина е открил биологична активност.

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Друга хипотеза е още по-интригуваща: някои изследователи предполагат, че самите експерименти може случайно да са унищожили органичните съединения или други потенциални доказателства за живот, които са се опитвали да открият.

Интересът към тези данни се възроди след открития, направени по време на последващи мисии. По-конкретно, роувърът Curiosity откри органични молекули на Марс, а спускаемият модул Phoenix откри перхлоратни соли, които биха могли да повлияят на резултатите от експериментите на Viking. Ето защо някои учени сега анализират отново архивните данни от легендарната мисия.

Викинг 1 работеше на Марс до 1982 г., когато контактът с него беше загубен поради софтуерна грешка по време на ъпгрейд. Неговият сестрински космически кораб, Викинг 2, прекрати дейността си две години по-рано.

Въпреки завършването на мисията, основният въпрос, който тя остави след себе си, остава без отговор: дали „Викинг 1“ е бил първият космически кораб, открил признаци на живот извън Земята, или експериментите му неволно са унищожили важни доказателства за съществуването му? Тази несигурност остава една от най-големите мистерии на съвременната планетарна наука, дори 50 години по-късно.

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