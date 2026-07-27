Нов телескоп в Антарктида ще помогне за откриването на милиони галактики

Телескоп в Антарктида ще може да види милиони галактики, скрити от други обсерватории. Изчисленията показват, че сухият климат на континента предлага уникално предимство за терагерцови наблюдения.

Антарктида може да се превърне в прозорец към ранната Вселена – именно там е планирано да бъде инсталиран 12-метровият терагерцов телескоп ATT12. Учени от Университета в Цукуба представиха проучване на възможностите на оборудването.

Новият телескоп в Антарктида

Целта на телескопа е да надникне в места, където конвенционалните обсерватории не могат: през плътен космически прах до галактики, където тече звездообразуване. Прахът в тези галактики абсорбира и разсейва звездната светлина, правейки процесите на звездообразуване невидими в оптичния диапазон, поради което са необходими наблюдения в терагерцовия и далечния инфрачервен спектър.

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Изборът на Антарктида не е случаен: във вътрешността на континента нивата на водни пари са сред най-ниските на планетата, а водните пари силно абсорбират радиация в съответните дължини на вълните. Сухата полярна атмосфера ефективно създава идеални условия за подобни изследвания.

Симулациите на възможностите на телескопа дадоха впечатляващи прогнози: използвайки своите широкоъгълни, многолентови камери, ATT12 би могъл потенциално да открие между 1 и 10 милиона прашни галактики. От особена ценност е способността му да открива обекти, съществували по-малко от милиард години след Големия взрив - най-ранните етапи от формирането на Вселената.

Спектроскопските инструменти на съоръжението ще позволят не само откриването на такива галактики, но и подробно проучване на плътността и химичния състав на галактическия газ чрез наблюдения на емисионни линии в далечния инфрачервен спектър. Тези данни ще ни помогнат да разберем как са еволюирали галактиките и физическите условия, които са преобладавали в ранната Вселена.

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Междувременно учени откриха гигантска мистериозна структура под Антарктида, която може да промени съдбата на континента. Масивнаъа геоложка структура досега е оставала скрита. Тя обхваща десетки подледникови басейни и според изследователите може да е свързана с процеси, протичащи преди разпадането на суперконтинента Гондвана. Това съобщава Science Alert.

При анализа на данни, екип от учени, ръководен от геофизика Еджидио Армадило от Университета в Генуа, откри, че под ледената покривка се намира голяма система от приблизително 30 басейна, образуващи единна структура. Според авторите на изследването, тази система се разширява към брега на Източна Антарктика.

Учените са нарекли откритието Източноантарктическа провинция Фан-Бас (EAFBP). Отличителната ѝ черта е, че отделните басейни следват обща посока и изглежда се разпространяват лъчисто от централна точка близо до Южния полюс.

Авторите на изследването отбелязват, че не са търсили специално тази структура. Първоначално са се опитали да реконструират вида на Източна Антарктида без ледена покривка. За целта са използвали радарни данни, както и гравитационни, магнитни и сеизмични наблюдения.

Учените са изследвали няколко възможни механизма за образуването на тази структура, включително рифтинг, ледникова ерозия, разтягане на земната кора и влиянието на по-стари геоложки образувания. Според авторите на изследването, наблюдаваните характеристики са най-съвместими с процеса на ротационно разширяване на земната кора, при който кората се отклонява от повратната точка, образувайки ветрилообразна структура.

Според изследователите тази структура може да се е образувала преди разпадането на Гондвана. Те предполагат, че тя е могла да създаде зона на слабост, която вероятно впоследствие е повлияла на разделянето на Антарктида и Австралия.По-голяма част от откритите басейни са разположени под Източноантарктическия леден щит и следователно, както отбелязват авторите, те могат да повлияят на движението на леда, еволюцията на ландшафта и други ледникови и хидрологични процеси.

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