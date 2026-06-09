По колко залеза на ден виждат астронавтите от МКС и как следят времето?

Международната космическа станция (МКС) се движи достатъчно бързо, че екипажът ѝ може да наблюдава шестнадесет изгрева и шестнадесет залеза за един ден. На височина от приблизително 400 километра, тя се движи със скорост от приблизително 28 000 километра в час, което се равнява на една пълна обиколка около Земята приблизително на всеки деветдесет минути.

НАСА изчислява това на шестнадесет обиколки, както и шестнадесет изгрева и залеза за двадесет и четири часа. Тази цифра се появява в почти всичко, написано за живота в орбита, обикновено като любопитство. Тя е точна. Но е и един от най-често неразбираните факти за станцията, тъй като тези шестнадесет изгрева се случват извън прозорците, а не по време на вахтите на екипажа, пише Space Daily.

Орбиталният период не е особеност на конструкцията на станцията. Той се определя от нейната надморска височина. За всеки обект, обикалящ около Земята, скоростта, необходима за оставане в орбита, и времето, необходимо за завършване на една обиколка, се определят от надморската височина. По-ниските орбити са по-бързи. По-високите орбити са по-бавни.

Защо деветдесет и две минути?

Сателит в геостационарна орбита, на височина около 36 000 километра, прави пълна обиколка за двадесет и четири часа, така че изглежда сякаш се движи над една точка на Земята.

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Станцията е много по-ниско разположена, така че трябва да се движи много по-бързо, за да поддържа височина, което води до много по-чести орбити. На нейната височина този период е между деветдесет и деветдесет и три минути; Европейската космическа агенция посочва скорост от 28 800 километра в час и деветдесет и две минути орбита.

Използвайки по-точно число – около деветдесет и две до деветдесет и три минути, аритметиката дава резултат, по-близък до петнадесет и половина обиколки на ден. Публично достъпната версия е закръглена до шестнадесет. Всяка обиколка отвежда станцията от осветената от слънцето страна на планетата до сянката на Земята и обратно, и този преход е точно това, което причинява изгреви и залези.

Концепцията за „шестнадесет изгрева“ създава впечатлението, че екипажът преживява шестнадесет кратки дни. Това не е така. Всеки изгрев трае само секунди, а пълният преход от дневна светлина към тъмнина и обратно отнема една деветдесетминутна обиколка, а не ден. Това изчисление е по-скоро средна стойност, отколкото константа. По време на периоди на високи бета ъгли, когато ъгълът между орбитата и Слънцето се повиши над 70 градуса, станцията може да не влезе в земната сянка в продължение на дни и орбиталните залези временно спират.

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Екипът на Алфа магнитния спектрометър, чийто инструмент е инсталиран на станцията, отбелязва, че това се случва в продължение на около седмица всяко лято и зима. По този начин числото шестнадесет описва гледката от купола - модулът за наблюдение с прозорец на станцията. То не описва как е организирано времето на борда.

Как екипажът всъщност следи времето

Тъй като не може да използва сигналите на Слънцето, станцията разчита на един-единствен часовник. Този часовник е настроен на координирано универсално време, известно още като GMT, избрано като неутрална междинна точка между американския и руския контролен център.

Денят на екипажа трае типично двадесет и четири часа: планирано изкачване, работен ден, състоящ се от експерименти и поддръжка, хранене, упражнения и период на сън от приблизително осем часа и половина. Поддържането на такъв график изисква инженерни усилия.

НАСА е оборудвала станцията с регулируемо LED осветление, предназначено да поддържа цикъла на сън на екипажа, променяйки яркостта и цвета си през целия ден. Членовете на екипажа спят в отделни кабини, приблизително с размерите на телефонна кабина, където светлините могат да бъдат напълно изключени, а маските за очи и тапите за уши са стандартно оборудване.

Целта на всичко това е да се осигури дневен и нощен сигнал, който планетата отдолу вече не предоставя по никакъв график, използваем от организма.

Човешкият сън, бдителност, производство на хормони и телесна температура са били настроени в продължение на много дълъг период на еволюция към едно-единствено завъртане на една планета. Станцията премахва това завъртане като отправна точка и го заменя с изкуствено такова.

Шестнадесет изгрева са видим знак за несъответствие: планетата продължава да излъчва стария си сигнал твърде често, за да бъде полезен, а екипажът е принуден да го игнорира и да живее според собственото си време.

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