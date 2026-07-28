Звездите в Андромеда намаляват

Андромеда е най-близкият голям съсед на Млечния път. Космическият телескоп Хъбъл е наблюдавал звездите ѝ. Проучването разкри, че образуването на звезди в галактиката намалява - преди 500 милиона години тя е произвеждала пет пъти повече звезди.

Галактиката Андромеда (M31) е разположена само на 2,5 милиона светлинни години от Земята. Тя е сравнима по размер с Млечния път. Астрономите я намират за идеален обект за изучаване на звездни популации, за да разберат как галактики като нашата са се развили и еволюирали.

Намаляване на звездите в Андромеда

Ново проучване на астрономи от Университета на Вашингтон в Сиатъл (САЩ), публикувано в The Astrophysical Journal, използва данни от две изследвания на космическия телескоп Хъбъл: Panchromatic Hubble Andromeda Treasury и Panchromatic Hubble Andromeda Southern Treasury. Заедно те покриват две трети от диска на Андромеда с безпрецедентни подробности. Учените са измерили приблизително 200 милиона отделни звезди, което им позволява да реконструират историята на звездообразуването в галактиката.

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Принципът е прост: масивните звезди са сини и краткотрайни (десетки милиони години), докато звездите с ниска маса са червени и дълготрайни (милиарди години). Ако даден регион има много сини звезди, това означава, че там наскоро е имало активно звездообразуване. Ако преобладават червени звезди, звездообразуването там отдавна е спряло. Чрез разделяне на изображенията на хиляди квадрати (по 300 светлинни години от всяка страна), екипът определи историята на звездообразуването за всеки регион.

Резултатите показват, че Андромеда е преживяла мощен взрив от звездообразуване преди около 2 милиарда години, вероятно поради взаимодействие или сливане с друга галактика. Но оттогава процесът непрекъснато се забавя. Преди 500 милиона години галактиката е превръщала около една слънчева маса газ и прах в звезди годишно. Допреди 40 милиона години този темп е спаднал до 0,5 слънчеви маси годишно. А днес е само 0,2 слънчеви маси годишно - пет пъти по-малко от преди половин милиард години.

Основното забавяне се наблюдава в пръстен за образуване на звезди, разположен на приблизително 32 000 светлинни години от центъра на галактиката. Това не изглежда да е резултат от изчерпване на газ, а по-скоро естествен спад в активността след бурна младост.

Екипът също така тества връзката между спада на активността и близостта на сателитната галактика M32 (Messier 32), която се намира на приблизително 16 000 светлинни години от Андромеда (както е проектирана върху небето). Данните показват, че образуването на звезди е намаляло по-бързо в района, съседен на M32, отколкото в други части на галактиката. Времето на този спад, приблизително преди 60 милиона години, може да показва момента на взаимодействие между Андромеда и нейния спътник.

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„Не можем да кажем със сигурност, че M32 е причината да наблюдаваме намаляването на звездообразуването“, казва Уайнър.

„Но тя е точно там и със сигурност е най-вероятният заподозрян“, допълва той.

В бъдеще данните от римския космически телескоп „Нанси Грейс“ (планирано за изстрелване на 30 август 2026 г.) ще позволят цялата галактика Андромеда да бъде заснета с едно наблюдение – подвиг, за който „Хъбъл“ би изисквал поне 100 изображения. Новият телескоп ще изучава не само диска на галактиката, но и нейния ореол , откривайки нови хоризонти в разбирането на еволюцията на звездните системи.

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