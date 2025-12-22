Магнитни бури през седмицата 22-28 декември 2025 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

Новата седмица от 22 до 28 декември 2025 г. ще представлява известно предизвикателство за метеочувствителните хора поне в първите дни. Предстоят между един и два дни с магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent на 22 декември 2025 г. стойността на Кр индекса ще бъде от пета степен, което и високо ниво на геомагнитна активност, а утре, 23 декември 2025 г. - индексът ще бъде от 4.7, което също е над средното.

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent на Бъдни вечер - 24 декември 2025 г. индексът ще намалее и ще бъде от 3.7, което е малко под средното ниво на геомагнитна активност. С други думи на Бъдни вечер метеочувствителните хора мога да бъдат спокойни.

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 22.12.25 - 28.12.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ също ще има два дни с повишена геомагнитна активност. На 22 и 23 декември 2025 г. стойността на Кр индекса ще е съответно от пета степен. Тези стойности могат да създадат здравословни проблеми у метеочувствителните хора. През останалите дни индексът ще е между 2 и 4. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2025 Dec 22 - 5

2025 Dec 23 - 5

2025 Dec 24 - 4

2025 Dec 25 - 4

2025 Dec 26 - 3

2025 Dec 27 - 2

2025 Dec 28 - 2

